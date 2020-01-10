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ВИЧ-инфекция является виновником «амнезии иммунитета»

По результатам исследований, опубликованных в журнале «The Journal of Infectious Diseases», антиген-специфическая память на прививки, присутствовавшая в организме до развития ВИЧ, не восстанавливается даже после восстановления иммунитета. Так же наблюдается снижение ответа антител.
ВИЧ-инфекция является виновником «амнезии иммунитета»

Более 60% ВИЧ-инфицированных в Соединённых Штатах находятся на антиретровирусной терапии. Её суть в том, что уменьшается распространение вируса и увеличивается количество клеток, необходимых для подавления или регуляции иммунного ответа. В обычных случаях они «сохраняют память» об этом вирусе и в случае повторного заражения реагируют соответствующим образом.

Данное же исследование предполагает, что подобная память подавляется у пациентов, проходящих терапию. Если же эта, так называемая «ВИЧ-иммунно-ассоциированная амнезия» имеет место в случае других прививок или вирусов, это может объяснить такие явления, как хроническое воспаление и «ускоренное старение», наблюдаемые при этом диагнозе, отсутствие у таких людей иммунитета к острым и хроническим вирусным инфекциям.

Если будущие исследования определят более широкую иммунную амнезию, которая связана с ВИЧ-заболеванием, это может означать, что у более 23 миллионов человек во всем мире, живущих с данной проблемой, ослаблена иммунная защита от предыдущих прививок.

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Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 03:00

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