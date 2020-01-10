ВИЧ-инфекция является виновником «амнезии иммунитета»





Более 60% ВИЧ-инфицированных в Соединённых Штатах находятся на антиретровирусной терапии. Её суть в том, что уменьшается распространение вируса и увеличивается количество клеток, необходимых для подавления или регуляции иммунного ответа. В обычных случаях они «сохраняют память» об этом вирусе и в случае повторного заражения реагируют соответствующим образом.Данное же исследование предполагает, что подобная память подавляется у пациентов, проходящих терапию. Если же эта, так называемая «ВИЧ-иммунно-ассоциированная амнезия» имеет место в случае других прививок или вирусов, это может объяснить такие явления, как хроническое воспаление и «ускоренное старение», наблюдаемые при этом диагнозе, отсутствие у таких людей иммунитета к острым и хроническим вирусным инфекциям.Если будущие исследования определят более широкую иммунную амнезию, которая связана с ВИЧ-заболеванием, это может означать, что у более 23 миллионов человек во всем мире, живущих с данной проблемой, ослаблена иммунная защита от предыдущих прививок.