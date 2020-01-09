Названы главные причины повышенного расхода топлива в автомобиле





Одной из самых распространенных причин повышенного расхода топлива специалисты называют проблемы с расходниками и электроникой. К примеру, если в машине забиты свечи зажигания, то расход топлива может подскочить до 20% в сравнении с заявленными производителем характеристиками. Более того, в случае неполадок в работе датчика расхода воздуха, потребление топлива, и вовсе, может вырасти в два раза. Не менее важную роль в сохранении нормальных показателей расхода топлива играют и такие показатели, как развал-схождение и давление в шинах. Приспущенные колеса приводят к росту потребления бензина и увеличению расходов на заправки, поскольку в таком случае повышается сопротивление качению. Это же касается расположения колес под неправильным углом.Стать причиной перерасхода топлива может и чрезмерно густое трансмиссионное масло, поэтому проверять его состояние нужно регулярно. Наконец, заметно отразиться на расходе бензина может и аэродинамика транспортного средства. Даже открытых окон достаточно, чтобы повысить сопротивление встречного воздушного потока и частоту визитов на АЗС, а если водитель часто возит на крыше машины габаритный груз, то удивляться вообще нет смысла.В числе прочих причин, из-за которых двигатель автомобиля может начать потреблять заметно больше бензина, чем было обещано разработчиком, называют перегрузку машины, выход температуры топлива за пределы диапазона нормальных показателей, а также стиль вождения. При агрессивной езде с резкими стартами, обгонами, и частыми оттормаживаниями, водитель всегда должен быть готов к тому, что нормальный расход топлива в авто вырастет как минимум в полтора раза.