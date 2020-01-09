Названы главные причины повышенного расхода топлива в автомобиле
Некоторые водители жалуются на то, что их автомобили потребляют значительно большее количество топлива, чем изначально было заявлено производителем. Эксперты назвали ряд причин, на которые стоит обратить внимание.
Одной из самых распространенных причин повышенного расхода топлива специалисты называют проблемы с расходниками и электроникой. К примеру, если в машине забиты свечи зажигания, то расход топлива может подскочить до 20% в сравнении с заявленными производителем характеристиками. Более того, в случае неполадок в работе датчика расхода воздуха, потребление топлива, и вовсе, может вырасти в два раза. Не менее важную роль в сохранении нормальных показателей расхода топлива играют и такие показатели, как развал-схождение и давление в шинах. Приспущенные колеса приводят к росту потребления бензина и увеличению расходов на заправки, поскольку в таком случае повышается сопротивление качению. Это же касается расположения колес под неправильным углом.
Стать причиной перерасхода топлива может и чрезмерно густое трансмиссионное масло, поэтому проверять его состояние нужно регулярно. Наконец, заметно отразиться на расходе бензина может и аэродинамика транспортного средства. Даже открытых окон достаточно, чтобы повысить сопротивление встречного воздушного потока и частоту визитов на АЗС, а если водитель часто возит на крыше машины габаритный груз, то удивляться вообще нет смысла.
В числе прочих причин, из-за которых двигатель автомобиля может начать потреблять заметно больше бензина, чем было обещано разработчиком, называют перегрузку машины, выход температуры топлива за пределы диапазона нормальных показателей, а также стиль вождения. При агрессивной езде с резкими стартами, обгонами, и частыми оттормаживаниями, водитель всегда должен быть готов к тому, что нормальный расход топлива в авто вырастет как минимум в полтора раза.
Одной из самых распространенных причин повышенного расхода топлива специалисты называют проблемы с расходниками и электроникой. К примеру, если в машине забиты свечи зажигания, то расход топлива может подскочить до 20% в сравнении с заявленными производителем характеристиками. Более того, в случае неполадок в работе датчика расхода воздуха, потребление топлива, и вовсе, может вырасти в два раза. Не менее важную роль в сохранении нормальных показателей расхода топлива играют и такие показатели, как развал-схождение и давление в шинах. Приспущенные колеса приводят к росту потребления бензина и увеличению расходов на заправки, поскольку в таком случае повышается сопротивление качению. Это же касается расположения колес под неправильным углом.
Стать причиной перерасхода топлива может и чрезмерно густое трансмиссионное масло, поэтому проверять его состояние нужно регулярно. Наконец, заметно отразиться на расходе бензина может и аэродинамика транспортного средства. Даже открытых окон достаточно, чтобы повысить сопротивление встречного воздушного потока и частоту визитов на АЗС, а если водитель часто возит на крыше машины габаритный груз, то удивляться вообще нет смысла.
В числе прочих причин, из-за которых двигатель автомобиля может начать потреблять заметно больше бензина, чем было обещано разработчиком, называют перегрузку машины, выход температуры топлива за пределы диапазона нормальных показателей, а также стиль вождения. При агрессивной езде с резкими стартами, обгонами, и частыми оттормаживаниями, водитель всегда должен быть готов к тому, что нормальный расход топлива в авто вырастет как минимум в полтора раза.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:54