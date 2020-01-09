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Эксперты рассказали, какую пользу приносит отказ от хлеба

В последнее время огромное количество людей полностью исключают хлеб из своего рациона. Эксперты рассказали, что отказ от этого продукта полезен для организма человека.

Существует множество исследований, которые доказывают пользу отказа от хлеба. Однако единого мнения о необходимости исключении из рациона хлебобулочных изделий из пшеничной муки нет. По мнению экспертов, отказавшись от употребления белого хлеба, человеку становится значительно легче сбросить лишний вес. Это происходит потому, что в состав данного продукта входят быстрые углеводы. Хлеб активизирует в организме выработку инсулина и ускоряет действие гормонов андрогенов, которые влияют на производство кожного сала. В результате появляются проблемы с кожей, такие как забитые поры и акне. По мнению экспертов, после исключения из рациона хлеба из белой муки, у человека налаживается общее состояние здоровья. У людей прекращается постоянный дефицит энергии, перепады настроения. Кроме того, отказ от данного продукта способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Эксперты рассказали, что каждый кусок хлеба из белой пшеничной муки вызывает выброс сахара в кровь, что впоследствии может повлечь за собой развитие сахарного диабета.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:11

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