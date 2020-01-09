Эксперты рассказали, какую пользу приносит отказ от хлеба





Существует множество исследований, которые доказывают пользу отказа от хлеба. Однако единого мнения о необходимости исключении из рациона хлебобулочных изделий из пшеничной муки нет. По мнению экспертов, отказавшись от употребления белого хлеба, человеку становится значительно легче сбросить лишний вес. Это происходит потому, что в состав данного продукта входят быстрые углеводы. Хлеб активизирует в организме выработку инсулина и ускоряет действие гормонов андрогенов, которые влияют на производство кожного сала. В результате появляются проблемы с кожей, такие как забитые поры и акне. По мнению экспертов, после исключения из рациона хлеба из белой муки, у человека налаживается общее состояние здоровья. У людей прекращается постоянный дефицит энергии, перепады настроения. Кроме того, отказ от данного продукта способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта.Эксперты рассказали, что каждый кусок хлеба из белой пшеничной муки вызывает выброс сахара в кровь, что впоследствии может повлечь за собой развитие сахарного диабета.