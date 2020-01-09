Поклонники Ренаты Литвиновой начали обсуждать ее округлившийся живот





На фотографии Литвинова позирует рядом с зеркалом в рубашке большого размера. Фанаты звезды сразу же заметили небольшое округление в области живота и начали обсуждать возможную беременность актрисы. Некоторые считают, что изображение Литвиновой могло немного измениться из-за зеркала. Один из подписчиков актрисы отметил, что в ее возрасте рожать очень опасно. По его словам, это связано с тем, что организм женщины не может обеспечить плод всеми необходимыми веществами для развития. Сама Литвинова не стала отвечать на комментарии такого рода. Некоторые особы даже предположили, что актриса просто решила подшутить над подписчиками, из-за чего обнародовала спорное фото.Рената Литвинова всегда избегала разговоров о личной жизни. Даже о своем первом супруге Александре Антипове она почти ничего не рассказывала после развода. Второй брак Литвинова заключила в 2001 году. Ее избранником стал бизнесмен Леонид Добровский. В 2007 году пара также сообщила о разводе.