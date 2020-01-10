Toyota раскрыла подробности о новом Land Cruiser 300





Ранее, к слову, сообщалось, что в новом поколении Land Cruiser 300 производитель может отказаться от использования рамы и перевести машину на несущий кузов. Однако пока эти данные не находят официального подтверждения. Более того, в новом году представители компании рассказали прессе о том, что в новом поколении внедорожника планируют использовать более высокоэффективные и экологически дружелюбные силовые установки. Так, линейка двигателей модели может пополниться 3,6-литровым 6-цилиндровым V-образным двигателем мощностью 450 лошадиных сил, а также 3,4-литровым турбодизелем, выдающим до 420 л.с. мощности.Кроме всего прочего, в компании подтверждают данные о том, что новое поколение Land Cruiser 300 обзаведется гибридной силовой установкой, которая прежде использовалась в оснащении Lexus LS 500h. Также сообщается, что внедорожник совсем не растеряет своих вседорожных характеристик. Официальный дебют нового поколения Toyota Land Cruiser 300 стоит ожидать только в 2021 году.