АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 68.06 USD 61.23
Курс валют на 10.01.2020

Toyota раскрыла подробности о новом Land Cruiser 300

Внешний вид нового поколения популярного внедорожника Toyota Land Cruiser 300 был рассекречен еще в 2019 году. Теперь же производитель решил рассказать о некоторых особенностях грядущего дебютанта.
Toyota раскрыла подробности о новом Land Cruiser 300

Ранее, к слову, сообщалось, что в новом поколении Land Cruiser 300 производитель может отказаться от использования рамы и перевести машину на несущий кузов. Однако пока эти данные не находят официального подтверждения. Более того, в новом году представители компании рассказали прессе о том, что в новом поколении внедорожника планируют использовать более высокоэффективные и экологически дружелюбные силовые установки. Так, линейка двигателей модели может пополниться 3,6-литровым 6-цилиндровым V-образным двигателем мощностью 450 лошадиных сил, а также 3,4-литровым турбодизелем, выдающим до 420 л.с. мощности.

Кроме всего прочего, в компании подтверждают данные о том, что новое поколение Land Cruiser 300 обзаведется гибридной силовой установкой, которая прежде использовалась в оснащении Lexus LS 500h. Также сообщается, что внедорожник совсем не растеряет своих вседорожных характеристик. Официальный дебют нового поколения Toyota Land Cruiser 300 стоит ожидать только в 2021 году.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Toyota раскрыла подробности о новом Land Cruiser…
Психиатр раскрыл способы «подзарядки» положительной…
Ряд причин способствуют переходу эпизодической мигрени в хроническое…
Настасья Самбурская нецензурно выругалась, испугавшись появления обезьяны на…
MSI представила на CES 2020 свои первые системы водяного…
"Самые живые эмоции": Ольга Орлова показала в Instagram неудачный снимок с Ксенией…
"Живу у девушки": Роман Макеев раскрыл подробности своей жизни за…
"Вела себя развязно": Юлия Белая ощупала руками половой орган Сергея…
"53 миллиона - это не дорого": Звезда "Дом-2" Анастасия Лисова присматривает вместе с супругом квартиру в…
Citroen подняла российские цены сразу на три…
Участники проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков решили…
"Очень устала": Ольга Бузова снова отправляется в отпуск с Давидом…
Звезда «Дом-2» Александра Черно хочет пожаловаться Путину на…
Отец Анастасии Костенко на время переехал к ней ухаживать за беременной…
«Плохо себя чувствую»: Анастасия Волочкова пожаловалась на "провальную" вечеринку в…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель положила в тарелку побывавшую на полу еду во время общего…
Названы ТОП-5 ошибок при заправке автомобиля на…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров боится вновь сойтись с Аленой…
Кроссовер Mazda CX-30 может не попасть на российский…
Анна Хилькевич похвасталась стройной фигурой в сексапильном…
Иосиф Оганесян не способен защитить Александру Черно от своих…
Эксперты рассказали, какую пользу приносит отказ от…
Крупнейший завод Ухты…
«Включить индийские мотивы и кружиться»: Мария Ивакова рассказала, как «пережить» первое лунное затмение в 2020…
Названы главные причины повышенного расхода топлива в…
Поклонники Ренаты Литвиновой начали обсуждать ее округлившийся…
Анжелика Ревва показала романтические фото с мужем на…
Hyundai i30 2021 модельного года впервые заметили на…
В Англии найдено кладбище времён Римской…
Toyota будет выпускать запчасти для спорт-купе Supra поколений А70 и…
Определенные виды домашних растений наносят непоправимый вред здоровью…
Павел Воля вместе с женой и детьми отправился на гастроли в…
Китайские ученые обнаружили редкую группу древних…
Лолита случайно встретила Стивена Сигала в…
Hubble нашел самые маленькие сгустки темной…
Морозова и Повереннова резко высказались о попрошайках в…
Представлен седан Hongqi H9, который составит конкуренцию…
Ольга Веникова: "Во время съемок можно заработать проблемы с желудком или…
Названы главные IT-тренды 2020 года в…
«Я стану лучшей мамой»: Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной…
Просмотреть все новости