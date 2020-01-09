Анжелика Ревва показала романтические фото с мужем на Мальдивах





Жена известного актера и певца часто радует подписчиков фотографиями с отпуска. На одном из снимков она запечатлела семейную прогулку, для которой выбрала черное платье с яркими вставками. Также Ревва позировала на фоне океана и пляжей Мальдив в объятиях супруга. Фанаты отметили, что пара выглядит очень счастливой, а также пожелали артисту и его жене отличного отпуска.На последнем снимке артист и его супруга прыгают вверх на фоне океана. Поклонники удивились тому, что Александр Ревва выбрал для прогулки шорты, а его жена –платье с длинными рукавами. Несмотря на это, большая часть фанатов решила порадовать кумиров комплиментами. Многие отметили отличную форму артиста, которую ему удалось сохранить после новогодних праздников. На публикацию с Мальдив отреагировала и подруга Анжелики Ревва Екатерина Варнава. Звезда Comedy Women написала, что очень скучает без коллеги.