Hyundai i30 2021 модельного года впервые заметили на тестах
Новый хэтчбек Hyundai i30 2021 модельного года недавно был замечен во время прохождения дорожных испытаний под открытым небом. Несмотря на обильный камуфляж, в прототипе нового автомобиля от южнокорейской марки эксперты рассмотрели ряд важных изменений.
Так отмечается, что автомобиль непременно получит обновленную оптику. Нынешнее, третье по счету, поколение хэтчбека Hyundai i30 присутствует на рынке уже свыше 3 лет, а это означает, что компании уже пора выпускать более свежую версию модели. Вероятнее всего, новинка будет представлена на Женевском автосалоне уже в нынешнем году. Это решение будет особенно правильным, особенно если учитывать тот факт, что конкурент в лице концерна VW совсем недавно представил обновленные версии того же класса.
На показанных в Сети шпионских фото можно увидеть, что прототип нового Hyundai i30 довольно плотно покрыт камуфляжной пленкой со всех сторон. Но даже в этом случае можно увидеть, что передняя оптика автомобиля была разработана инженерами Hyundai с нуля и, скорее всего, основана на полностью светодиодной технологии.
Так отмечается, что автомобиль непременно получит обновленную оптику. Нынешнее, третье по счету, поколение хэтчбека Hyundai i30 присутствует на рынке уже свыше 3 лет, а это означает, что компании уже пора выпускать более свежую версию модели. Вероятнее всего, новинка будет представлена на Женевском автосалоне уже в нынешнем году. Это решение будет особенно правильным, особенно если учитывать тот факт, что конкурент в лице концерна VW совсем недавно представил обновленные версии того же класса.
На показанных в Сети шпионских фото можно увидеть, что прототип нового Hyundai i30 довольно плотно покрыт камуфляжной пленкой со всех сторон. Но даже в этом случае можно увидеть, что передняя оптика автомобиля была разработана инженерами Hyundai с нуля и, скорее всего, основана на полностью светодиодной технологии.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:30