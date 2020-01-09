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В Англии найдено кладбище времён Римской Британии

Более 50 могил были найдены на римском кладбище, обнаруженном во время строительных работ для школы в Сомерсете. Археологи утверждают, что находка проливает свет на особенности жизни и смерти людей на юго-западе Британии после завоевания Римом.

Стив Мембери, археолог и член фонда South West Heritage Trust, проводивший раскопки, сообщил, что объект является значимым открытием, найденные останки принадлежали людям, которые явно имели статус в обществе. Большинство из могил были облицованы камнем, накрыты и опечатаны такими же плитами, которые использовались для создания крыш в этом районе 2000 лет назад.

Другие находки включают «могильные сокровища», такие как глиняная посуда и ювелирные изделия, один найденный горшок содержал куриное крылышко. Также была обнаружена монета времен императора Веспасиана, правившего с 69 по 79 годы н.э, и кусок резной кости, скорее всего, служивший рукоятью ножа.

В дальнейшем планируется проведение анализа ДНК, чтобы попытаться узнать больше о людях, которые похоронены в этом месте. По нынешней версии это были британцы, принявшие римские обычаи. Кладбище в Сомерсете было найдено на земле, принадлежащей совету графства, во время постройки новой младшей и детской школы. Работу пришлось прекратить, но она будет позже возобновлена.

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Наука
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 19:23

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