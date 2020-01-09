В Англии найдено кладбище времён Римской Британии





Стив Мембери, археолог и член фонда South West Heritage Trust, проводивший раскопки, сообщил, что объект является значимым открытием, найденные останки принадлежали людям, которые явно имели статус в обществе. Большинство из могил были облицованы камнем, накрыты и опечатаны такими же плитами, которые использовались для создания крыш в этом районе 2000 лет назад.Другие находки включают «могильные сокровища», такие как глиняная посуда и ювелирные изделия, один найденный горшок содержал куриное крылышко. Также была обнаружена монета времен императора Веспасиана, правившего с 69 по 79 годы н.э, и кусок резной кости, скорее всего, служивший рукоятью ножа.В дальнейшем планируется проведение анализа ДНК, чтобы попытаться узнать больше о людях, которые похоронены в этом месте. По нынешней версии это были британцы, принявшие римские обычаи. Кладбище в Сомерсете было найдено на земле, принадлежащей совету графства, во время постройки новой младшей и детской школы. Работу пришлось прекратить, но она будет позже возобновлена.