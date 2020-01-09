Toyota будет выпускать запчасти для спорт-купе Supra поколений А70 и А80
Японская компания Toyota официально объявила о планах начать производство отдельных запчастей для спорт-купе Supra старых поколений. Так, в рамках реализации проекта, который направлен на продление срока эксплуатации старых версий для фанатов спорткаров, компания будет выпускать и продавать запчасти для автомобилей А70 и А80.
Сам проект стал новой инициативой руководства марки по запуску серийного выпуска запасных частей, которые на данный момент оказались недоступны поклонникам культового спорт-купе, чтобы владельцы таких версий Toyota Supra имели возможность продолжить эксплуатацию своих любимых машин. На данный момент утвержден перечень, который включает в себя лишь несколько деталей. К примеру, для Toyota Supra A70 компания наладит производство кардана, ручек, уплотнителей для передней эмблемы и датчика топлива, а для более молодой модели из этой программы будут выпускаться фары, усилитель тормозной системы и ручки дверей.
Старт розничных продаж новых компонентов для обеих моделей компания планирует уже на текущий год, однако при этом в Toyota признают, что технические задержки могут сместить эти планы на 2021 год. Некоторые из новых элементов для старых Supra компания планирует представить в рамках Токийского автосалона.
Сам проект стал новой инициативой руководства марки по запуску серийного выпуска запасных частей, которые на данный момент оказались недоступны поклонникам культового спорт-купе, чтобы владельцы таких версий Toyota Supra имели возможность продолжить эксплуатацию своих любимых машин. На данный момент утвержден перечень, который включает в себя лишь несколько деталей. К примеру, для Toyota Supra A70 компания наладит производство кардана, ручек, уплотнителей для передней эмблемы и датчика топлива, а для более молодой модели из этой программы будут выпускаться фары, усилитель тормозной системы и ручки дверей.
Старт розничных продаж новых компонентов для обеих моделей компания планирует уже на текущий год, однако при этом в Toyota признают, что технические задержки могут сместить эти планы на 2021 год. Некоторые из новых элементов для старых Supra компания планирует представить в рамках Токийского автосалона.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:19