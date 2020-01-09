Toyota будет выпускать запчасти для спорт-купе Supra поколений А70 и А80





Сам проект стал новой инициативой руководства марки по запуску серийного выпуска запасных частей, которые на данный момент оказались недоступны поклонникам культового спорт-купе, чтобы владельцы таких версий Toyota Supra имели возможность продолжить эксплуатацию своих любимых машин. На данный момент утвержден перечень, который включает в себя лишь несколько деталей. К примеру, для Toyota Supra A70 компания наладит производство кардана, ручек, уплотнителей для передней эмблемы и датчика топлива, а для более молодой модели из этой программы будут выпускаться фары, усилитель тормозной системы и ручки дверей.Старт розничных продаж новых компонентов для обеих моделей компания планирует уже на текущий год, однако при этом в Toyota признают, что технические задержки могут сместить эти планы на 2021 год. Некоторые из новых элементов для старых Supra компания планирует представить в рамках Токийского автосалона.