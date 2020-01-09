Китайские ученые обнаружили редкую группу древних вулканов-мааров





По данным профессора Дин И, который руководил исследованием, геологи обнаружили 116 вулканов-мааров диаметром от 50 метров. Большинство найденных образований диаметром 100-400 метров. Маар - воронкообразная впадина на плоскости земли, которая имеет вулканическое происхождение. Такое углубление ограждено кольцеобразным валом и в большинстве случаев наполнено водой. Из него образовывается озеро с округлыми очертаниями. Углубление имеет плоское дно. Ученые заявили, что это самая большая группа вулканов-мааров, найденная на планете.Китайские геологи пришли к выводу, что причиной образования указанных мааров стало кратковременное газо-взрывное извержение с огромной силой взрыва. По мнению ученых, он мог произойти в период от 33 миллионов до 9,4 миллиона лет тому назад.