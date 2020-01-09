Представлен седан Hongqi H9, который составит конкуренцию S-классу
Китайская корпорация FAW представила новый роскошный седан Hongqi H9. Сообщается, что этот автомобиль создавался в качестве конкурента таким популярным моделям, как Audi A8, BMW 7-Series и Mercedes S-Class.
Примечательно, что внешний вид Hongqi H9 создавался бывшим дизайнером британской Rolls-Royce Джайлсом Тейлором. Более того, разработка данного автомобиля началась еще в 2017 году, поэтому частично над его экстерьером успел поработать штатный дизайнер концерна. Седан Hongqi H9 должен стать дебютной моделью марки, которая выполнена в новом фирменном стиле, причем, этот дизайнерский подход перекочует на другие модели производителя не сразу, а лишь спустя какое-то время.
Что касается интерьера нового Hongqi H9, то здесь используется натуральный деревянный шпон и высококачественная кожа. В салоне автомобиля также можно увидеть современную цифровую «приборку» с крупным экраном мультимедийной системы, а прямо перед пассажиром установлена специальная световая панель.
Примечательно, что внешний вид Hongqi H9 создавался бывшим дизайнером британской Rolls-Royce Джайлсом Тейлором. Более того, разработка данного автомобиля началась еще в 2017 году, поэтому частично над его экстерьером успел поработать штатный дизайнер концерна. Седан Hongqi H9 должен стать дебютной моделью марки, которая выполнена в новом фирменном стиле, причем, этот дизайнерский подход перекочует на другие модели производителя не сразу, а лишь спустя какое-то время.
Что касается интерьера нового Hongqi H9, то здесь используется натуральный деревянный шпон и высококачественная кожа. В салоне автомобиля также можно увидеть современную цифровую «приборку» с крупным экраном мультимедийной системы, а прямо перед пассажиром установлена специальная световая панель.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:23