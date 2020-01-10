Ряд причин способствуют переходу эпизодической мигрени в хроническое заболевание





Мигрень - это форма головной боли, локализированная, как правило, в одной половине головы и имеющая пульсирующий характер. Болевые ощущения могут длиться до трёх дней, сопровождаясь тошнотой, рвотой, гиперчувствительностью к свету и запаху. Общепринятые обезболивающие препараты, как правила, малоэффективны либо же не эффективны вовсе. В некоторых случаях эпизодические мигрени могут переходить в состояние хронических.Исследования Jingjing Xu, Fanyi Kong и Dawn C Buse, опубликованные в журнале Cephalalgia, дают понимание основных причин видоизменения мигрени. Некоторые из них не поддаются влиянию, но в некоторые, всё же, можно вносить корректировки.Вероятность того, что головная боль перерастёт в хроническое заболевание, увеличивается с частотой приступов. Итак, если симптоматика проявляется чаще 5 раз в месяц, вероятность втрое возрастает, если приступы случаются чаще 10 раз, то риск увеличивается шестикратно. Если присутствуют какие-либо сенсорные расстройства, как, например, аллодиния, при которой повышается чувствительность головы и любое, даже самое элементарное прикосновение может принести боль, вероятность развития хронической мигрени повышается до 40%. Что же касается причин, поддающихся влиянию, то они достаточно просты. В первую очередь нужно избегать злоупотребления фармацевтическими препаратами, так как это повышает риск трансформации заболевания почти в 9 раз. Любые лекарства нужно согласовывать со специалистом и принимать только в случае крайней необходимости.Также развитие заболевания провоцирует депрессия, которую практически невозможно побороть без медицинского вмешательства. Самым тривиальным можно назвать фактор дохода. Предположения учёных очень просты, чем больше человек зарабатывает, тем больше у него возможностей получить доступ к высококачественному лечению.