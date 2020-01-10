АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 68.06 USD 61.23
Курс валют на 10.01.2020

Ряд причин способствуют переходу эпизодической мигрени в хроническое заболевание

По оценкам ученых, у 2,5–3,1% людей с эпизодической мигренью в течение года развивается хроническая форма заболевания. На основании систематического обзора и метаанализа совместное исследование специалистов из Китая и Америки позволило предоставить количественные и качественные данные о симптомах, предшествующих развитию хронического процесса.

Мигрень - это форма головной боли, локализированная, как правило, в одной половине головы и имеющая пульсирующий характер. Болевые ощущения могут длиться до трёх дней, сопровождаясь тошнотой, рвотой, гиперчувствительностью к свету и запаху. Общепринятые обезболивающие препараты, как правила, малоэффективны либо же не эффективны вовсе. В некоторых случаях эпизодические мигрени могут переходить в состояние хронических.

Исследования Jingjing Xu, Fanyi Kong и Dawn C Buse, опубликованные в журнале Cephalalgia, дают понимание основных причин видоизменения мигрени. Некоторые из них не поддаются влиянию, но в некоторые, всё же, можно вносить корректировки.

Вероятность того, что головная боль перерастёт в хроническое заболевание, увеличивается с частотой приступов. Итак, если симптоматика проявляется чаще 5 раз в месяц, вероятность втрое возрастает, если приступы случаются чаще 10 раз, то риск увеличивается шестикратно. Если присутствуют какие-либо сенсорные расстройства, как, например, аллодиния, при которой повышается чувствительность головы и любое, даже самое элементарное прикосновение может принести боль, вероятность развития хронической мигрени повышается до 40%. Что же касается причин, поддающихся влиянию, то они достаточно просты. В первую очередь нужно избегать злоупотребления фармацевтическими препаратами, так как это повышает риск трансформации заболевания почти в 9 раз. Любые лекарства нужно согласовывать со специалистом и принимать только в случае крайней необходимости.

Также развитие заболевания провоцирует депрессия, которую практически невозможно побороть без медицинского вмешательства. Самым тривиальным можно назвать фактор дохода. Предположения учёных очень просты, чем больше человек зарабатывает, тем больше у него возможностей получить доступ к высококачественному лечению.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ряд причин способствуют переходу эпизодической мигрени в хроническое…
Настасья Самбурская нецензурно выругалась, испугавшись появления обезьяны на…
MSI представила на CES 2020 свои первые системы водяного…
"Самые живые эмоции": Ольга Орлова показала в Instagram неудачный снимок с Ксенией…
"Живу у девушки": Роман Макеев раскрыл подробности своей жизни за…
"Вела себя развязно": Юлия Белая ощупала руками половой орган Сергея…
"53 миллиона - это не дорого": Звезда "Дом-2" Анастасия Лисова присматривает вместе с супругом квартиру в…
Citroen подняла российские цены сразу на три…
Участники проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков решили…
"Очень устала": Ольга Бузова снова отправляется в отпуск с Давидом…
Звезда «Дом-2» Александра Черно хочет пожаловаться Путину на…
Отец Анастасии Костенко на время переехал к ней ухаживать за беременной…
«Плохо себя чувствую»: Анастасия Волочкова пожаловалась на "провальную" вечеринку в…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель положила в тарелку побывавшую на полу еду во время общего…
Названы ТОП-5 ошибок при заправке автомобиля на…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров боится вновь сойтись с Аленой…
Кроссовер Mazda CX-30 может не попасть на российский…
Анна Хилькевич похвасталась стройной фигурой в сексапильном…
Иосиф Оганесян не способен защитить Александру Черно от своих…
Эксперты рассказали, какую пользу приносит отказ от…
Крупнейший завод Ухты…
«Включить индийские мотивы и кружиться»: Мария Ивакова рассказала, как «пережить» первое лунное затмение в 2020…
Названы главные причины повышенного расхода топлива в…
Поклонники Ренаты Литвиновой начали обсуждать ее округлившийся…
Анжелика Ревва показала романтические фото с мужем на…
Hyundai i30 2021 модельного года впервые заметили на…
В Англии найдено кладбище времён Римской…
Toyota будет выпускать запчасти для спорт-купе Supra поколений А70 и…
Определенные виды домашних растений наносят непоправимый вред здоровью…
Павел Воля вместе с женой и детьми отправился на гастроли в…
Китайские ученые обнаружили редкую группу древних…
Лолита случайно встретила Стивена Сигала в…
Hubble нашел самые маленькие сгустки темной…
Морозова и Повереннова резко высказались о попрошайках в…
Представлен седан Hongqi H9, который составит конкуренцию…
Ольга Веникова: "Во время съемок можно заработать проблемы с желудком или…
Названы главные IT-тренды 2020 года в…
«Я стану лучшей мамой»: Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной…
Ученые обнаружили древнее предсказание глобальной климатической…
«Красота тела не в этом»: Екатерина Шпица заявила об опасности…
Просмотреть все новости