Ряд причин способствуют переходу эпизодической мигрени в хроническое заболевание
По оценкам ученых, у 2,5–3,1% людей с эпизодической мигренью в течение года развивается хроническая форма заболевания. На основании систематического обзора и метаанализа совместное исследование специалистов из Китая и Америки позволило предоставить количественные и качественные данные о симптомах, предшествующих развитию хронического процесса.
Мигрень - это форма головной боли, локализированная, как правило, в одной половине головы и имеющая пульсирующий характер. Болевые ощущения могут длиться до трёх дней, сопровождаясь тошнотой, рвотой, гиперчувствительностью к свету и запаху. Общепринятые обезболивающие препараты, как правила, малоэффективны либо же не эффективны вовсе. В некоторых случаях эпизодические мигрени могут переходить в состояние хронических.
Исследования Jingjing Xu, Fanyi Kong и Dawn C Buse, опубликованные в журнале Cephalalgia, дают понимание основных причин видоизменения мигрени. Некоторые из них не поддаются влиянию, но в некоторые, всё же, можно вносить корректировки.
Вероятность того, что головная боль перерастёт в хроническое заболевание, увеличивается с частотой приступов. Итак, если симптоматика проявляется чаще 5 раз в месяц, вероятность втрое возрастает, если приступы случаются чаще 10 раз, то риск увеличивается шестикратно. Если присутствуют какие-либо сенсорные расстройства, как, например, аллодиния, при которой повышается чувствительность головы и любое, даже самое элементарное прикосновение может принести боль, вероятность развития хронической мигрени повышается до 40%. Что же касается причин, поддающихся влиянию, то они достаточно просты. В первую очередь нужно избегать злоупотребления фармацевтическими препаратами, так как это повышает риск трансформации заболевания почти в 9 раз. Любые лекарства нужно согласовывать со специалистом и принимать только в случае крайней необходимости.
Также развитие заболевания провоцирует депрессия, которую практически невозможно побороть без медицинского вмешательства. Самым тривиальным можно назвать фактор дохода. Предположения учёных очень просты, чем больше человек зарабатывает, тем больше у него возможностей получить доступ к высококачественному лечению.
Мигрень - это форма головной боли, локализированная, как правило, в одной половине головы и имеющая пульсирующий характер. Болевые ощущения могут длиться до трёх дней, сопровождаясь тошнотой, рвотой, гиперчувствительностью к свету и запаху. Общепринятые обезболивающие препараты, как правила, малоэффективны либо же не эффективны вовсе. В некоторых случаях эпизодические мигрени могут переходить в состояние хронических.
Исследования Jingjing Xu, Fanyi Kong и Dawn C Buse, опубликованные в журнале Cephalalgia, дают понимание основных причин видоизменения мигрени. Некоторые из них не поддаются влиянию, но в некоторые, всё же, можно вносить корректировки.
Вероятность того, что головная боль перерастёт в хроническое заболевание, увеличивается с частотой приступов. Итак, если симптоматика проявляется чаще 5 раз в месяц, вероятность втрое возрастает, если приступы случаются чаще 10 раз, то риск увеличивается шестикратно. Если присутствуют какие-либо сенсорные расстройства, как, например, аллодиния, при которой повышается чувствительность головы и любое, даже самое элементарное прикосновение может принести боль, вероятность развития хронической мигрени повышается до 40%. Что же касается причин, поддающихся влиянию, то они достаточно просты. В первую очередь нужно избегать злоупотребления фармацевтическими препаратами, так как это повышает риск трансформации заболевания почти в 9 раз. Любые лекарства нужно согласовывать со специалистом и принимать только в случае крайней необходимости.
Также развитие заболевания провоцирует депрессия, которую практически невозможно побороть без медицинского вмешательства. Самым тривиальным можно назвать фактор дохода. Предположения учёных очень просты, чем больше человек зарабатывает, тем больше у него возможностей получить доступ к высококачественному лечению.
Наука
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 00:00