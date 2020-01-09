Павел Воля вместе с женой и детьми отправился на гастроли в США

Бессменный ведущий шоу Comedy Club Павел Воля проинформировал подписчиков в соцсети Instagram о временном посещении США. Юморист собирается выступить с гастролями по Северной Америке и даст четыре концерта для местной публики. Кроме того, звезда захватил с собой супругу Ляйсан Утяшеву и детей, с которыми она пробудет за границей в течение нескольких недель. В своем видеообращении Павел Воля предупредил фанатов, что билетов на будущие выступления осталось совсем немного.Кроме того, комик с нетерпением ждет реакции от американских зрителей на отечественный юмор. Первый концерт Павла Воли намечен на 11 января в городе Майами, а 18 и 19 января знаменитость посетит Лос-Анджелес и Сиэтл соответственно. Заключительное шоу пройдет 25 января в Атлантик-Сити, после чего артист вернется на родину. Стоит отметить, что сейчас Павел Воля и Ляйсан Утяшева воспитывают шестилетнего сына и четырехлетнюю дочь.