Ольга Веникова: " Во время съемок можно заработать проблемы с желудком или кишечником"





Ольга Веникова решила поделиться подробностями из непростых будней актера. Звезда телесериалов "Ивановы-Ивановы" и "Отель Элеон" рассказала, что из-за условий работы и недобросовестности кейтеринга многим артистам приходится перебиваться едой плохого качества. Поскольку среднестатистический актер проводит на съемочной площадке более 14 часов в день, времени на полноценный прием пищи всегда не хватает. Вместо этого, сама Веникова часто питается бутербродами и печеньем.Подобные условия, по словам звезды экрана, совершенно не способствуют стройной фигуре и здоровью. Более того, особенно плохой ситуация является для коллег, которые страдают от заболеваний ЖКТ. Все же знаменитость отметила, что не все руководители настолько плохо организовывают обед для подопечных. Она вспомнила съемки в одном киевском проекте, где весь коллектив угощали фруктовым салатом и арбузом, что считается "роскошью" среди актеров.