Ольга Веникова: " Во время съемок можно заработать проблемы с желудком или кишечником"
Ольга Веникова недавно пожаловалась на плохое качество еды, которой её кормили на площадке сериала "Ивановы-Ивановы". По словам актрисы, во время съемок можно заработать проблемы с желудком или кишечником.
Ольга Веникова решила поделиться подробностями из непростых будней актера. Звезда телесериалов "Ивановы-Ивановы" и "Отель Элеон" рассказала, что из-за условий работы и недобросовестности кейтеринга многим артистам приходится перебиваться едой плохого качества. Поскольку среднестатистический актер проводит на съемочной площадке более 14 часов в день, времени на полноценный прием пищи всегда не хватает. Вместо этого, сама Веникова часто питается бутербродами и печеньем.
Подобные условия, по словам звезды экрана, совершенно не способствуют стройной фигуре и здоровью. Более того, особенно плохой ситуация является для коллег, которые страдают от заболеваний ЖКТ. Все же знаменитость отметила, что не все руководители настолько плохо организовывают обед для подопечных. Она вспомнила съемки в одном киевском проекте, где весь коллектив угощали фруктовым салатом и арбузом, что считается "роскошью" среди актеров.
Ольга Веникова решила поделиться подробностями из непростых будней актера. Звезда телесериалов "Ивановы-Ивановы" и "Отель Элеон" рассказала, что из-за условий работы и недобросовестности кейтеринга многим артистам приходится перебиваться едой плохого качества. Поскольку среднестатистический актер проводит на съемочной площадке более 14 часов в день, времени на полноценный прием пищи всегда не хватает. Вместо этого, сама Веникова часто питается бутербродами и печеньем.
Подобные условия, по словам звезды экрана, совершенно не способствуют стройной фигуре и здоровью. Более того, особенно плохой ситуация является для коллег, которые страдают от заболеваний ЖКТ. Все же знаменитость отметила, что не все руководители настолько плохо организовывают обед для подопечных. Она вспомнила съемки в одном киевском проекте, где весь коллектив угощали фруктовым салатом и арбузом, что считается "роскошью" среди актеров.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:19