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Давид Манукян может жениться на ведущей "Дом-2" Ольге Бузовой по расчету

В обществе двух звезд блогера Давида Манукяна и певицы Ольги Бузовой заговорили о том, что они намерены пожениться. Однако тот факт, что у молодого человека по-настоящему искренние чувства к своей избраннице, мало кто верит.

Давид Манукян может жениться на ведущей "Дом-2" Ольге Бузовой по расчету

В Сети в последнее время говорят о том, что уже совсем скоро, возможно, ведущая скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова и ее новый возлюбленный Давид Манукян окажутся у свадебного алтаря.

Певица уже больше не скрывает факт своего романа с Давидом Манукяном. Она рассказала поклонникам, что живет со своим новым избранником вместе. Ранее влюбленные отдохнули в Куршевеле, а теперь отправились в более солнечные страны. Большинство фанатов даже предположили, что эта поездка может быть медовым месяцем пары.

Тем не менее, поклонники Бузовой подозревают, что у Манукяна меркантильный интерес по отношению к певице, ведь она уже добавила Давиду в разы популярности. Известно, что у него долги более миллиона рублей из-за его незаконной деятельности с недвижимостью.


Однако все действия самой Ольги Бузовой говорят о том, что у нее есть деньги, ведь она часто разыгрывает между своими подписчиками дорогие призы.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:43

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