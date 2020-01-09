Давид Манукян может жениться на ведущей "Дом-2" Ольге Бузовой по расчету





В Сети в последнее время говорят о том, что уже совсем скоро, возможно, ведущая скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова и ее новый возлюбленный Давид Манукян окажутся у свадебного алтаря.Певица уже больше не скрывает факт своего романа с Давидом Манукяном. Она рассказала поклонникам, что живет со своим новым избранником вместе. Ранее влюбленные отдохнули в Куршевеле, а теперь отправились в более солнечные страны. Большинство фанатов даже предположили, что эта поездка может быть медовым месяцем пары.Тем не менее, поклонники Бузовой подозревают, что у Манукяна меркантильный интерес по отношению к певице, ведь она уже добавила Давиду в разы популярности. Известно, что у него долги более миллиона рублей из-за его незаконной деятельности с недвижимостью.Однако все действия самой Ольги Бузовой говорят о том, что у нее есть деньги, ведь она часто разыгрывает между своими подписчиками дорогие призы.