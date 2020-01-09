Названы главные IT-тренды 2020 года в России





Так, одним из важнейших трендов наступившего года специалисты считают появление так называемых супераппов – приложений, объединяющих в себе функции мессенджера, заказа транспорта и еды, платежных инструментов и торговых площадок. В России над такой программной средой активно работает компания Mail.Ru Group, продолжая развивать приложение фирменной социальной сети «ВКонтакте». Похожими разработками занимаются Сбербанк и банк «Тинькофф». Еще одним трендом в развитии отечественной IT-индустрии в новом году станет искусственный интеллект. Уже сейчас на правительственном уровне обсуждается вопрос о создании проекта федеральных масштабов, который может быть разработан в рамках реализации «Цифровой экономики». Более того, ранее Национальная стратегия развития ИИ на период до 2030 года была утверждена лично главой государства Владимиром Путиным.В более близком к реальности потребительском сегменте бал будут править облачные гейминговые сервисы и стриминговый видеоконтент. Первые шаги в развитии технологии, позволяющей играть в современные требовательные игры на слабых ПК или с помощью относительно недорогих приставок, появились еще в минувшем году. Теперь же до страны докатилась волна глобального развития подобных технологий, а в крупных городах уже заработали первые подобные сервисы, к примеру, Nvidia GeForce Now. Примерно такого же динамического развития и высокой популярности среди пользователей эксперты ожидают и от сервисов платного видеоконтента.