«Я стану лучшей мамой»: Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери

«Я вижу, что посторонние люди не могут заботиться о ребенке, как это делает мать. Все мы имеет собственные занятия, но дети являются нашим осознанным решением. Нужно пожертвовать развлечениями или хобби, но проводить как можно больше времени с чадом. Я уверена, что смогу справиться с таким испытанием без помощи нянь», - рассказала Диаз.





Артистка в одном из недавних интервью рассказала, что совмещать рабочие дела и воспитание дочери можно, но для этого нужно все тщательно планировать. Поддержку в уходе за ребенком Диаз согласился оказывать ее супруг Бенджи Мэдден. Перед родами он даже отказался ехать в турне с группой Бенджи Мэдден, в которой играет на гитаре.Многие фанаты ждут возвращения актрисы в кино. В ближайшие несколько лет ей придется отказываться от масштабных проектов, так как съемки требуют отъезда из дома на месяцы. Молодая мать не может позволить себе оставлять ребенка на долгие сроки, ввиду чего фанатам Диаз можно надеяться лишь на небольшие роли голливудской звезды в сериалах или телешоу.