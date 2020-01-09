Морозова и Повереннова резко высказались о попрошайках в Сети
Татьяна Морозова и Дарья Повереннова осудили людей, собирающих материальную помощь в Сети. Поклонники звезд удивились тому, как их кумиры резко высказались об интернет-попрошайках.
Татьяна Морозова и Дарья Повереннова недавно поделились собственным мнением с подписчиками в соцсетях, которое касалось недоверия по отношению к различным сетевым попрошайкам. По словам обеих актрис, множество людей, собирающих средства на какое-либо дело в интернете, являются мошенниками. Звезды часто получают различные сообщения с мольбами о материальной помощи на лечение, ипотеку или содержание детей, которые приходят от злоумышленников, сидящих за несколькими аккаунтами.
Морозова говорит, что одаривание незнакомых людей только стимулирует подобное "мракобесие". Сама кинозвезда предпочитает переводить деньги в благотворительные фонды, поскольку не может быть уверенной в физических лицах. Подобного мнения придерживается и Повереннова, которая не верит "слезливым" комментариям от мнимых матерей-одиночек, вместо этого руководствуясь рекомендациями друзей и знакомых. Большинство подписчиков оказалось согласными с доводами знаменитостей, однако были и те, которые осудили жесткие высказывания артисток.
Татьяна Морозова и Дарья Повереннова недавно поделились собственным мнением с подписчиками в соцсетях, которое касалось недоверия по отношению к различным сетевым попрошайкам. По словам обеих актрис, множество людей, собирающих средства на какое-либо дело в интернете, являются мошенниками. Звезды часто получают различные сообщения с мольбами о материальной помощи на лечение, ипотеку или содержание детей, которые приходят от злоумышленников, сидящих за несколькими аккаунтами.
Морозова говорит, что одаривание незнакомых людей только стимулирует подобное "мракобесие". Сама кинозвезда предпочитает переводить деньги в благотворительные фонды, поскольку не может быть уверенной в физических лицах. Подобного мнения придерживается и Повереннова, которая не верит "слезливым" комментариям от мнимых матерей-одиночек, вместо этого руководствуясь рекомендациями друзей и знакомых. Большинство подписчиков оказалось согласными с доводами знаменитостей, однако были и те, которые осудили жесткие высказывания артисток.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:34