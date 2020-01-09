Морозова и Повереннова резко высказались о попрошайках в Сети





Татьяна Морозова и Дарья Повереннова недавно поделились собственным мнением с подписчиками в соцсетях, которое касалось недоверия по отношению к различным сетевым попрошайкам. По словам обеих актрис, множество людей, собирающих средства на какое-либо дело в интернете, являются мошенниками. Звезды часто получают различные сообщения с мольбами о материальной помощи на лечение, ипотеку или содержание детей, которые приходят от злоумышленников, сидящих за несколькими аккаунтами.Морозова говорит, что одаривание незнакомых людей только стимулирует подобное "мракобесие". Сама кинозвезда предпочитает переводить деньги в благотворительные фонды, поскольку не может быть уверенной в физических лицах. Подобного мнения придерживается и Повереннова, которая не верит "слезливым" комментариям от мнимых матерей-одиночек, вместо этого руководствуясь рекомендациями друзей и знакомых. Большинство подписчиков оказалось согласными с доводами знаменитостей, однако были и те, которые осудили жесткие высказывания артисток.