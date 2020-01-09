Ученые обнаружили древнее предсказание глобальной климатической катастрофы





Проанализировав текст на камне, который включает в себя более семи сотен рун, исследователи выяснили, что в нем рассказывается о короле Теодорихе, правившим в шестом веке землями, которые в нынешнее время принадлежат Италии. Более того, в тексте есть упоминание погибшего в сражении сыне мастера рунических писем Варина. Новая интерпретация этих рун говорит о том, что они в действительности могли быть описанием критических погодных условий. Так, часть этого текста специалисты истолковали как информацию о конфликте между тьмой и светом. Это оказалось своего рода описанием конца света и всего живого, перед которым, если верить мифам древних скандинавов, должна наступить 3-летняя зима.Речь, к слову, идет о предсказании, которое имело отношение к прежним временам. Так, еще в 536 году, как раз в период жизни действующих лиц, описанных в тексте, произошло сильное похолодание, вызванное мощными извержениями вулканов. В итоге сильно пострадали посевы, а численность населения Скандинавии из-за голода сократилось вдвое. В связи с этим автор рун опасался повторения масштабного стихийного бедствия, поскольку это считалось бы предвестником конца света, который в скандинавской культуре называли Рагнарок.