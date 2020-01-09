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Ученые обнаружили древнее предсказание глобальной климатической катастрофы

Ученые из Швеции выяснили, что древний рунический камень из Рёка, установленный викингами примерно 12 столетий тому назад, мог нести в себе важную информацию. Этот объект, по мнению специалистов, является предостережением человечеству перед наступлением глобального климатического кризиса, которого сильно опасались скандинавы тех лет.
Ученые обнаружили древнее предсказание глобальной климатической катастрофы

Проанализировав текст на камне, который включает в себя более семи сотен рун, исследователи выяснили, что в нем рассказывается о короле Теодорихе, правившим в шестом веке землями, которые в нынешнее время принадлежат Италии. Более того, в тексте есть упоминание погибшего в сражении сыне мастера рунических писем Варина. Новая интерпретация этих рун говорит о том, что они в действительности могли быть описанием критических погодных условий. Так, часть этого текста специалисты истолковали как информацию о конфликте между тьмой и светом. Это оказалось своего рода описанием конца света и всего живого, перед которым, если верить мифам древних скандинавов, должна наступить 3-летняя зима.

Речь, к слову, идет о предсказании, которое имело отношение к прежним временам. Так, еще в 536 году, как раз в период жизни действующих лиц, описанных в тексте, произошло сильное похолодание, вызванное мощными извержениями вулканов. В итоге сильно пострадали посевы, а численность населения Скандинавии из-за голода сократилось вдвое. В связи с этим автор рун опасался повторения масштабного стихийного бедствия, поскольку это считалось бы предвестником конца света, который в скандинавской культуре называли Рагнарок.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:00

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