«Красота тела не в этом»: Екатерина Шпица заявила об опасности загара

«Я не считаю, что женщина должна быть загоревшей, особенно после отпуска. Солнечные лучи не делают ничего полезного для кожи, нанося ей вред. Множество болезней вызывается облучением, которое очень просто получить на пляже. Красота женского тела для меня совсем не в этом», - рассказала актриса.





Звезда картины «Экипаж» недавно вернулась с отдыха во Вьетнаме. Она проводила минимум времени на солнце, из-за чего приехала в Россию с практически белой кожей. По словам Шпицы, она никогда не злоупотребляет загаром, так как считает его вредным для здоровья. Также актриса не согласна с трендами красоты, которые обязывают женщин иметь смуглую кожу.По словам звезды, ей очень не нравились походы в солярий во время работы танцовщицей. Тогда выглядеть загорелой ее обязывала профессия, но сейчас белая кожа является скорее привилегией, так как с ней проще работать визажистам. Шпица применяет множество различных средств по уходу за телом, ввиду чего не считает необходимостью часами находиться под солнцем.