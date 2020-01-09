Ирина Старшенбаум подогрела слухи о своем романе с начинающим режиссером Филиппом Нестеренко

Ирина Старшенбаум пользуется огромной популярностью у зрителей благодаря главным ролям в фантастических фильмах Федора Бондарчука «Притяжение» и «Вторжение». После публикации снимка и видеороликов, снятых во время отдыха актрисы на Бали, многие ее поклонники стали интересоваться подробностями личной жизни. Особенно фанатов волнует вопрос о том, какие именно отношения связывают 27-летнюю Ирину Старшенбаум и 21-летнего Филиппа Нестеренко, в компании которого она отдыхает. Публикации актрисы стали причиной слухов о ее романе с начинающим режиссером. Свои догадки фанаты подтверждают и тем, что Нестеренко часто сопровождает актрису на светских мероприятиях, в том числе и на показе премьеры фильма «Вторжение».Некоторые поклонники думают, что отношения между Старшенбаум и Нестеренко начались еще в процессе съемок фильма «Лето».