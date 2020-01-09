Российские геологи нашли на Таймыре древнюю шахматную доску





По словам представителей "Красноярской геоархеологии", команда геологов смогла откопать старую шахматную доску, которую окрестили "самой северной археологической находкой в мире". Это артефакт, произведенный в XVII-XVIII веке, лежал посреди остатков русского зимовья на острове Таймыр. Как сообщил директор организации Данила Лысенко, судя по расположению предмета в такой локации, его вероятно задействовали в обрядовых целях.Сами раскопки развернулись в бухте Макарова, расположенном в Пясинском заливе Карского моря. Саму доску вытянули из-под глинобитной печи, принадлежавшей древнерусским поселенцам. Настольную игру вырезали из плотного куска обработанного дерева, которую расчертили на клетки неизвестным заостренным инструментом. Геологи отметили, что шахматы пользовались чрезвычайной популярностью у жителей Мангазее и Березово, поэтому часто изображались на северных памятниках.