Алексей Макаров показал дочь Любови Полищук





Макаров является сыном Любови Полищук от ее супруга Валерия Макарова. Дочь Мариэтта родилась у актрисы во время второго брака с художником Сергеем Цигалем. Сводные брат и сестра всегда поздравляют друг друга с праздниками, но приезжают друг к другу в гости очень редко. Под снимком Макаров написал, что у них с родственницей есть некий «общий знаменатель», который компенсирует расставания и расстояния.Поклонники актера отметили, что их покойная мать была бы рада увидеть их вместе. Многие нашли сходства в чертах лиц детей Любови Полищук. По мнению фанатов, актрисы очень не хватает в современном кинематографе, так как при жизни она не успела многое сделать.Любовь Полищук умерла в 2006 году, не успев увидеть собственных внуков. У Алексея Макарова только спустя 4 года родилась первая дочь Варвара. Примерно тогда же появился на свет и внук Любови Полищук, которого назвали Григорием.