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Температура тела людей понизилась за последние 160 лет – Ученые

За последние 160 лет средняя температура тела людей немного снизилась. К такому выводу пришли ученые из Гарварда, которые провели соответствующее исследование.
Температура тела людей понизилась за последние 160 лет – Ученые

В связи с этим специалисты напоминают, что еще в 1851 году в медицине было принято считать хорошей температурой тела человека 37 градусов при проведении измерений в ротовой полости. С тех пор условия жизни людей претерпели разительных изменения, и это отразилось на работе всего организма. Американские исследования изучили медкарты пациентов, живших в период с 1860 по 1940 годы, а также результаты первого в истории страны исследования здоровья, которое началось в 1971 году. Затем они провели анализ картотеки Стэнфордского университета за последнее десятилетие. В результате был обработан колоссальный массив данных, включивший в себя почти 700 000 замеров. Как выяснилось, начиная с минувшего столетия, нормальные показатели снижалась с шагом около 0,03 градуса за каждые 10 лет.

Авторы исследования пришли к выводу, что выявленный ими тренд является следствием современного образа жизни людей. За последние 160 лет медицине удалось сделать колоссальный скачок вперед и сильно продвинуться в популяризации здорового образа жизни. В нынешнее время миллионы людей по всему миру стараются тщательно контролировать свое здоровье, следить за гигиеной и рационом - это и стало причиной снижения частоты и численности негативных воспалительных и хронических болезненных процессов, которые были типичными для прошлых поколений. Наконец, снижению температуры тела способствовал и малоподвижный образ жизни, который привел к замедлению метаболизма.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:21

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