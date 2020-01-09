Алла Пугачева постоянно носит черную повязку на голове для защиты от сглаза





На Первом канале прошла трансляция «Того самого концерта», представляющего собой смесь выступления Пугачевой и ее коротких комментариев о творческом пути и различных случаях из жизни. По словам звезды, она не расстается с черной повязкой очень давно. В ней она присутствовала и на репетиции юбилейного концерта в апреле минувшего года. Тогда Примадонна выложила несколько фото на свою страницу в Instagram, что вызвало бурные обсуждения странного аксессуара среди поклонников.Фанаты сразу же предположили, что за повязкой могут скрываться шрам или родимое пятно, но Пугачева поспешила развеять все мифы. По ее словам, такой аксессуар помогает ей чувствовать себя увереннее. Звезда отметила, что на концертах она общается со зрителями на энергетическом, а не на физическом уровне. В данном случае очень важно, чтобы завистники не могли нанести вред артистке.Подобный атрибут в последнее время часто присутствует в образах супруги Никиты Михалкова Татьяны. Не исключено, что она использует черную повязку с аналогичной целью.