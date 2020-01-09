Обнаженная ведущая "Дом-2" Ольга Орлова призналась в любви своему мужчине





Ранее в социальных сетях появился сюжет Ольги Орловой с ее возлюбленным Валерием. Влюбленные были запечатлены в одном из столичных ресторанов. Сейчас она отдыхает на Самуи. Телеведущая стала клиентом самого дорогого отеля на этом курорте. Также Орлова продолжает размещать в интернете новые снимки, где она практически голая.Под своим новым фото Ольга Орлова написала, что она счастлива, а также оставила сердечко. Стоит отметить, что неизвестно отдыхает ли вместе с Ольгой ее возлюбленный Валерий. Однако большинство пользователей Сети пришли к выводу, что все ранее размещенные фотографии в обнаженном виде ведущая посвящала своему избраннику.Напомним, что ранее Ольге Орловой приписывали роман с коллегой по телестройке Владом Кадони. Она не подтверждала эту информацию, но и не опровергала ее. Одним из фактов для поклонников были теплые комментарии звезд в адрес друг друга, которые они оставляли на своих страничках.