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Названы ТОП-10 технологий, которые ушли в небытие за последние 10 лет

Прогресс, как известно, никогда не стоит на месте, а в последние годы темпы его развития настолько высоки, что некоторые технологии, которые еще вчера казались передовыми, уже сегодня могут оказаться чем-то устаревшим. Эксперты назвали ТОП-10 таких новинок, которые ушли в небытие за последние 10 лет.

Первой такой технологией в списке оказались MP3-плееры. Аудиоформат MP3 сделал популярными цифровые плееры вроде iPod, большинство из которых дебютировало в начале «нулевых» годов. Но передовыми в этом смысле были все-таки устройства от Apple, которые быстро вытеснили с рынка кассетные и дисковые проигрыватели. К «отмиранию» этой технологии привела повальная популяризация смартфонов, которые с легкостью выполняли роль MP3-плееров, сделав последние рудиментом в современном мире потребительской электроники. Еще одна технология, которую человечество похоронило довольно быстро – старые мессенджеры вроде MSN, Yahoo или AOL. Именно в такой программной среде было принято общаться всего десять лет тому назад, сегодня же им на смену пришли более удобные и продвинутые приложения, предлагающие не только более богатый функционал, но и передовые системы безопасности, вроде постоянного сквозного шифрования.
Названы ТОП-10 технологий, которые ушли в небытие за последние 10 лет

Постепенно ушли в небытие и DVD-плееры вместе с многочисленными видеопрокатами. И если прежде нужно было идти к ближайшей точке проката и искать диск с вожделенным фильмом, то сегодня этот вопрос решается прямо из дома благодаря высокоскоростному подключению к Сети, которое стало рекордно доступным. Более того, теперь нет нужды даже скачивать фильм из Интернета, скорости связи в большинстве случаев вполне хватает на его потоковый просмотр да еще и в весьма пристойном качестве.

Среди прочих технологий, о которых сегодня мало кто вспоминает, называются Steam Controller, Link и Steam Machines, которые ранее, казалось, опережают время в игровой индустрии. Довольно быстро угасла популярность плазменных телевизоров. И если прежде они считались чем-то невероятным на фоне старых громоздких ЭЛТ-телевизоров, то сегодня LCD или ЖК устройства с легкостью отвоевали у первых «плазм» пальму первенства. Практически не стало и такого замечательного интерактивного решения как Microsoft Kinect. Запустив производство данного аксессуара для своих игровых консолей ровно 10 лет тому назад, американская корпорация возлагала на него огромные надежды, но спустя всего несколько лет Kinect так и не «выстрелил», во многом по вине разработчиков, которые не смогли предложить достаточное количество тайтлов, рассчитанных на взаимодействие с этой системой.

Пополнила кладбище технологий и разработка «корпорации добра». Соцсеть Google+ с некоторых пор вошла в ряды программных продуктов, которыми американский разработчик больше не планирует заниматься. Составить конкуренцию Facebook так и не вышло. В какой-то степени провальными оказались и смартфоны на базе ОС Windows Phone, хотя изначально эта платформа выглядела весьма впечатляющей. Как бы там ни было, сегодня на рынке господствует Google. Nintendo Wii U уступила место более продвинутому решению в виде выпущенной совсем недавно Nintendo Switch. Наконец, постепенно уходят в прошлое изогнутые телевизоры. С течением времени стало понятно, что кривизна дисплея – это всего лишь маркетинговый ход, который в действительности не позволяет пользователю получить более глубокие впечатления при просмотре того или иного видеоконтента.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:09

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