Ученые рассказали о протонной терапии, способной мгновенно вылечить рак





Протонная терапия приводит к значительно более низкому риску побочных эффектов по сравнению с традиционным облучением, в то время как показатели лечения между двумя группами практически идентичны. К этому выводу пришли американские исследователи из Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании после крупнейшего в своем роде эксперимента. Ученые оценили данные о 1483 больных раком, получающих лучевую и химиотерапию одновременно. Из них 391 онкобольной получил протонную терапию, в то время как 1092 были подвержены воздействию фотонов. Эксперты обнаружили, что новый подход снижает относительный риск негативных последствий на две трети.Протонная терапия имеет пару важных отличий от обычной фотонной радиации. Фотонное излучение обычно использует несколько рентгеновских лучей для доставки излучения к опухоли, но неизбежно облучает и нормальные ткани. Протонная терапия - альтернативная методика, которая направляет положительно заряженные протоны на пораженные клетки. Лучи направляют основную дозу облучения на цель практически без остаточного излучения. Исследователи говорят, что эти результаты намекают на перспективу протонной терапии как способа более интенсивного проведения лечения, что позволит избавляться от злокачественных новообразований почти мгновенно, а не в течении нескольких недель.