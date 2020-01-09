Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной

«Шахназаров мог бы быть моим зятем. Он долго добивался расположения Маши. Я видела, что они действительно влюблены друг в друга, но в последний момент свадьбу все же отменили. Позднее до меня дошло, что дочь сделала свой выбор, а переживать по этому поводу нет смысла», - рассказала Федосеева-Шукшина.





Лидия Федосеева-Шукшина в программе «Судьба человека» рассказала, что ее дочь Мария Шукшина состояла в отношениях с режиссером Шахназаровым. Возлюбленные даже назначили дату бракосочетания, но в последний момент пара рассталась. По словам актрисы, она жалела об этом, однако позднее поняла, что судьба распорядилась правильно.Шахназаров также подтвердил информацию о планировавшейся свадьбе, но отметил, что не хотел бы вдаваться в подробности его отношений с Шукшиной. По его словам, он действительно предложил ей руку и сердце, но в последний момент она стала инициатором разрыва. После этого режиссер и актриса еще несколько раз пересекались по работе, но практически никогда не общались.