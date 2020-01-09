АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Леонардо ДиКаприо спас мужчину, оказавшегося за бортом круизного лайнера в Карибском море

Леонардо ДиКаприо во время отдыха на своей яхте в Карибском море совершил отважный поступок. Американский актер спас мужчину, который упал за борт круизного лайнера.
Леонардо ДиКаприо спас мужчину, оказавшегося за бортом круизного лайнера в Карибском море

45-летний Леонардо ДиКаприо во время отдыха с друзьями в Карибском море обратил внимание на заявление по рации капитана круизного судна, которое находилось недалеко от яхты актера, о пропаже члена экипажа корабля. По словам командира лайнера, 24-летний француз по имени Виктор из-за чрезмерного употребления алкоголя не удержался, и упал за борт, поэтому он просил экипажи всех близко находившихся кораблей помочь найти матроса. Поиски затруднялись тем, что пропажу человека обнаружили не сразу. Обладатель премии «Оскар» откликнулся на просьбу капитана судна и начал самостоятельно искать француза. Актер обнаружил Виктора, когда тот махал руками, прося о спасении. После того, как мужчину достали из воды, ему оказали первую медицинскую помощь, напоили и переодели.

Когда матрос пришел в чувства, он сильно благодарил знаменитого актера за его смелый поступок. Капитан круизного судна сравнил спасение исчезнувшего члена экипажа с чудом, так как мужчина пробыл в воде около 11 часов.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали о протонной терапии, способной мгновенно вылечить…
Леонардо ДиКаприо спас мужчину, оказавшегося за бортом круизного лайнера в Карибском…
Французы разработали устройство, чистящее зубы всего за 10…
В Испании водитель протаранил церковь, спасаясь от…
Эксперты составили ТОП-8 лекарственных растений для борьбы с…
Компания Ravon собирается привезти в Россию бюджетную новинку Chevrolet…
Актера Геннадия Юхтина госпитализировали в клинику Москвы с переломом…
Ученые назвали 5 полезных свойств оливкового масла для здоровья…
Geely выпустила конкурента Hyundai Santa Fe под производственным индексом…
Ясновидящая Саона: "Брака Кафельниковой и Фараона в их жизни быть не…
Единственный экземпляр карабина Калашникова-Петрова показали на…
От аккаунта в поддержку Анастасии Заворотнюк стремительно отписываются пользователи…
Звезда "Дом-2" Захар Саленко ревнует Яну Шафееву к Александру…
Отец певицы Маши Кольцовой заблокировал профили дочери в соцсетях после второго…
Toyota построит город будущего для ученых у подножия японского вулкана…
Катя Гордон поделилась мыслями о секрете успеха в…
«Сплошной фотошоп»: В Сети раскритиковали фото Максима Галкина и Аллы…
В Беларуси труп гостя несколько дней продолжал "сидеть" за праздничным…
Ученые из Сингапура назвали грибы самым эффективным продуктом для профилактики…
Шоуранер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич рассказала о втором сезоне…
Звезда «Дом-2» Ирина Пингвинова просит 900 тысяч рублей на лечение…
Ученые: Зеленый чай предотвращает развитие сердечно-сосудистых…
«32 года вместе»: Марина Юдашкина поздравила мужа с медной…
Тимати проиграл дочери Алисе в «Камень, ножницы, бумага» и сбрил…
В Совфеде рассказали о причинах возможного снижения пенсий в 2020…
Милла Йовович поправилась на 22 кг из-за…
Дочь Ленни Кравица Зои обнажилась для обложки модного журнала…
Жительница Ростова пожаловалась на странных насекомых, упавших с купленной к Новому году…
В Канаде обнаружили "кладбище" автомобилей…
Тина Канделаки: "Фильму «Холоп» удалось добиться успеха благодаря сюжету о «зарвавшемся мажоре" и игре…
"Хруст в суставах или покраснение кончиков пальцев": Состояние рук может свидетельствовать о различных…
Лунное затмение 10 января: Чего следует остерегаться людям в этот…
Стало известно, насколько подорожает бензин в России в 2020…
ЦБ РФ опровергает сообщения о взрыве баллона с газом в своем…
«Вы едите воздух?»: Ким Кардашьян высмеяли в Сети из-за содержимого…
Ученые из США разработали метод борьбы с раком с помощью…
Илья Авербух высоко оценил выступление Медведевой в своем шоу «Волшебник страны…
В Петербурге из-за трупа на балконе на соседей два года падали…
«У нас пополнение в семье»: Ведущую «Дом-2» Ксению Бородину и Курбана Омарова поклонники поздравили с набранными…
Медики рассказали об опасности хламидиоза для…
Просмотреть все новости