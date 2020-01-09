Леонардо ДиКаприо спас мужчину, оказавшегося за бортом круизного лайнера в Карибском море





45-летний Леонардо ДиКаприо во время отдыха с друзьями в Карибском море обратил внимание на заявление по рации капитана круизного судна, которое находилось недалеко от яхты актера, о пропаже члена экипажа корабля. По словам командира лайнера, 24-летний француз по имени Виктор из-за чрезмерного употребления алкоголя не удержался, и упал за борт, поэтому он просил экипажи всех близко находившихся кораблей помочь найти матроса. Поиски затруднялись тем, что пропажу человека обнаружили не сразу. Обладатель премии «Оскар» откликнулся на просьбу капитана судна и начал самостоятельно искать француза. Актер обнаружил Виктора, когда тот махал руками, прося о спасении. После того, как мужчину достали из воды, ему оказали первую медицинскую помощь, напоили и переодели.Когда матрос пришел в чувства, он сильно благодарил знаменитого актера за его смелый поступок. Капитан круизного судна сравнил спасение исчезнувшего члена экипажа с чудом, так как мужчина пробыл в воде около 11 часов.