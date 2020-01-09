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Французы разработали устройство, чистящее зубы всего за 10 секунд

Французская компания представила на выставке электроники CES 2020 невероятное устройство для гигиены рта. Эксперты смогли разработать Y-Brush, который эффективно чистит зубы всего за 10 секунд.

Французская компания FasTeesH наконец-то доработала прототип своей электрической зубной щетки с полным покрытием, которая была профинансирована на краудфандинге в 2018 году, набрав сумму в 165 тысяч долларов США. Теперь Y-Brush готова к массовому дебюту, а её поставки начнутся вскоре после окончания выставки CES 2020. Новинка оснащена резинкой с гибким защитным слоем, которую покрыли с одной стороны нейлоновыми щетинками, прикрепленным к квадратному основанию.

Пользователю необходимо наполнить щетину зубной пастой, вставить фиксатор в рот и придавить устройство к деснам на протяжении 10 секунд, пока они очищаются. Y-Brush имеет три режима вибрации и поставляется с подставкой для подзарядки. Полностью заряженная батарея должна работать в течение месяца.

Эксперты из FasTeesH рекомендуют менять головку зубной щетки каждые шесть месяцев. Она стоит 30 долларов США. Девайс поставляется в двух размерах: маленький для детей в возрасте от 4 до 12 лет и средний для людей постарше. Базовый комплект Y-Brush стоит около 125 долларов США и включает в себя ручку, щетку, зарядное устройство с USB, аппликатор зубной пасты и контейнер для хранения двух головок для устройства.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:38

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