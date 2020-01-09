Эксперты составили ТОП-8 лекарственных растений для борьбы с вирусами





Из-за наличия в составе некоторых растений сильнодействующих компонентов, они часто используются для лечения или профилактики различных заболеваний. В частности, медики выделяют карвакрол, содержащийся в обыкновенном орегано. Эта пряность в свежем виде называют одним из самых эффективных средств против желудочного гриппа. Кроме того, масло на её основе способно повысить иммунитет против простого герпеса типа 1, ротавируса и респираторно-синцитиального вируса. Подобными свойствами обладают и соцветия фенхеля.Шалфей же считается самым известным растением в обрядах и народной медицине, чье действующее вещество называется сафифинолид. Новые исследования показывают, что эта субстанция негативно воздействует на развитие вируса иммунодефицита человека. Базилик успешно справляется с энтеровирусами с помощью апигенина и урсоловой кислоты. В то же время, полезное воздействие чеснока и эхинацеи известно каждому россиянину, поскольку растения особенно эффективно противостоят вирусу папилломы человека и гриппу A и B. Наконец, препараты на основе розмарина часто применяются для обеспечения защиты от гепатита, а бузина станет незаменимым средством в сезон ОРВИ.