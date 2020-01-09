АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Эксперты составили ТОП-8 лекарственных растений для борьбы с вирусами

На протяжении тысячелетий люди испробовали различные травы и коренья на наличие лекарственных свойств. Теперь эксперты составили ТОП-8 растений, способных бороться с вирусами.

Из-за наличия в составе некоторых растений сильнодействующих компонентов, они часто используются для лечения или профилактики различных заболеваний. В частности, медики выделяют карвакрол, содержащийся в обыкновенном орегано. Эта пряность в свежем виде называют одним из самых эффективных средств против желудочного гриппа. Кроме того, масло на её основе способно повысить иммунитет против простого герпеса типа 1, ротавируса и респираторно-синцитиального вируса. Подобными свойствами обладают и соцветия фенхеля.

Шалфей же считается самым известным растением в обрядах и народной медицине, чье действующее вещество называется сафифинолид. Новые исследования показывают, что эта субстанция негативно воздействует на развитие вируса иммунодефицита человека. Базилик успешно справляется с энтеровирусами с помощью апигенина и урсоловой кислоты. В то же время, полезное воздействие чеснока и эхинацеи известно каждому россиянину, поскольку растения особенно эффективно противостоят вирусу папилломы человека и гриппу A и B. Наконец, препараты на основе розмарина часто применяются для обеспечения защиты от гепатита, а бузина станет незаменимым средством в сезон ОРВИ.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали о протонной терапии, способной мгновенно вылечить…
Леонардо ДиКаприо спас мужчину, оказавшегося за бортом круизного лайнера в Карибском…
Французы разработали устройство, чистящее зубы всего за 10…
В Испании водитель протаранил церковь, спасаясь от…
Эксперты составили ТОП-8 лекарственных растений для борьбы с…
Компания Ravon собирается привезти в Россию бюджетную новинку Chevrolet…
Актера Геннадия Юхтина госпитализировали в клинику Москвы с переломом…
Ученые назвали 5 полезных свойств оливкового масла для здоровья…
Geely выпустила конкурента Hyundai Santa Fe под производственным индексом…
Ясновидящая Саона: "Брака Кафельниковой и Фараона в их жизни быть не…
Единственный экземпляр карабина Калашникова-Петрова показали на…
От аккаунта в поддержку Анастасии Заворотнюк стремительно отписываются пользователи…
Звезда "Дом-2" Захар Саленко ревнует Яну Шафееву к Александру…
Отец певицы Маши Кольцовой заблокировал профили дочери в соцсетях после второго…
Toyota построит город будущего для ученых у подножия японского вулкана…
Катя Гордон поделилась мыслями о секрете успеха в…
«Сплошной фотошоп»: В Сети раскритиковали фото Максима Галкина и Аллы…
В Беларуси труп гостя несколько дней продолжал "сидеть" за праздничным…
Ученые из Сингапура назвали грибы самым эффективным продуктом для профилактики…
Шоуранер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич рассказала о втором сезоне…
Звезда «Дом-2» Ирина Пингвинова просит 900 тысяч рублей на лечение…
Ученые: Зеленый чай предотвращает развитие сердечно-сосудистых…
«32 года вместе»: Марина Юдашкина поздравила мужа с медной…
Тимати проиграл дочери Алисе в «Камень, ножницы, бумага» и сбрил…
В Совфеде рассказали о причинах возможного снижения пенсий в 2020…
Милла Йовович поправилась на 22 кг из-за…
Дочь Ленни Кравица Зои обнажилась для обложки модного журнала…
Жительница Ростова пожаловалась на странных насекомых, упавших с купленной к Новому году…
В Канаде обнаружили "кладбище" автомобилей…
Тина Канделаки: "Фильму «Холоп» удалось добиться успеха благодаря сюжету о «зарвавшемся мажоре" и игре…
"Хруст в суставах или покраснение кончиков пальцев": Состояние рук может свидетельствовать о различных…
Лунное затмение 10 января: Чего следует остерегаться людям в этот…
Стало известно, насколько подорожает бензин в России в 2020…
ЦБ РФ опровергает сообщения о взрыве баллона с газом в своем…
«Вы едите воздух?»: Ким Кардашьян высмеяли в Сети из-за содержимого…
Ученые из США разработали метод борьбы с раком с помощью…
Илья Авербух высоко оценил выступление Медведевой в своем шоу «Волшебник страны…
В Петербурге из-за трупа на балконе на соседей два года падали…
«У нас пополнение в семье»: Ведущую «Дом-2» Ксению Бородину и Курбана Омарова поклонники поздравили с набранными…
Медики рассказали об опасности хламидиоза для…
Просмотреть все новости