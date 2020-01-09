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Компания Ravon собирается привезти в Россию бюджетную новинку Chevrolet Onix

Компания Ravon в ближайшем будущем планирует вывести на российский автомобильный рынок новую бюджетную модель с ценой 10-15 тысяч долларов США. По словам представителей компании, новинка ознаменует настоящий перелом в ситуации на рынке России и стран СНГ. При этом эксперты полагают, что речь может идти о перелицованном Chevrolet Onix.
Компания Ravon собирается привезти в Россию бюджетную новинку Chevrolet Onix

«На крупнейшем для нас экспортном рынке – в России, - в минувшем году было продано всего чуть более 1,7 миллионов автомобилей. А лидером в бюджетном сегменте осталась Lada с корейскими производителями. Почему они оторвались от конкурентов? Им удалось дополнительно оснастить свои модели», - утверждает глава одного из экспортных департаментов марки Шухрат Мирсамуков. При этом он отметил, что на данный момент в Узбекистане ведется реализация проекта, который позволил бы добиться более высоких конкурентных преимуществ на рынке России. Раскрывать его подробности представитель компании не стал, отметив лишь, что это будет принципиально новая модель, как по дизайну, так и по техническому оснащению.

В прессе, к слову, предполагают, что речь может идти об уже анонсированной модели Chevrolet Onix, серийное производство которой в текущем году стартует в Бразилии и Китае, а спустя какое-то время сборка модели может быть запущена и в Узбекистане.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:16

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