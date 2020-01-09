Компания Ravon собирается привезти в Россию бюджетную новинку Chevrolet Onix





, - утверждает глава одного из экспортных департаментов марки Шухрат Мирсамуков. При этом он отметил, что на данный момент в Узбекистане ведется реализация проекта, который позволил бы добиться более высоких конкурентных преимуществ на рынке России. Раскрывать его подробности представитель компании не стал, отметив лишь, что это будет принципиально новая модель, как по дизайну, так и по техническому оснащению.В прессе, к слову, предполагают, что речь может идти об уже анонсированной модели Chevrolet Onix, серийное производство которой в текущем году стартует в Бразилии и Китае, а спустя какое-то время сборка модели может быть запущена и в Узбекистане.