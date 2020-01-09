Актера Геннадия Юхтина госпитализировали в клинику Москвы с переломом бедра





Как сообщают российские СМИ, народного артиста Геннадия Юхтина доставили в клинику. Причиной госпитализации журналисты называют предполагаемый перелом бедра, который он получил при падении у себя дома. Не исключено, что на данный момент актер проходит обследование относительно степени тяжести травмы. Кроме того, некоторые источники сообщали о потери сознания у знаменитости от силы удара.Как позднее проинформировала жена Лидия Юхтина, медики также пытаются привести в чувство пострадавшего актера. Точный диагноз и состояние больного пока не уточняются. Стоит отметить, что советский и российский кумир зрителей имеет внушительный стаж в кинематографе, снявшись в более чем ста различных фильмах. Одними из самых значительных работ Юхтина называют его роли в кинолентах «Неуловимые мстители», «Дело Румянцева» и «Весна на Заречной улице».