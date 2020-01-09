Geely выпустила конкурента Hyundai Santa Fe под производственным индексом VX11
Новый кроссовер Geely, который пока не получил названия и числится лишь под производственным индексом VX11, должен официально дебютировать уже в нынешнем году. При этом, внешность и отдельные характеристики автомобиля уже рассекречены.
Фотографии нового автомобиля попали в Сеть благодаря китайскому Минпромотргу – этот государственный сертификационный орган постоянно публикует в открытом доступе изображения моделей автомобилей, которые еще даже не были представлены официально. Произошло так и с новым Geely VX11, который, как считают эксперты, станет прямым конкурентом южнокорейскому Hyundai Santa Fe, по крайней мере, оба автомобиля обладают относительно одинаковыми габаритами. При этом Geely VX11, вероятнее всего, будет позиционироваться производителем как более бюджетная модель, чем его корейских конкурент.
Автомобиль получил довольно солидную внешность со строгими линиями кузова, которые лишены чрезмерных украшений, а потому выглядит весьма современно. Брутальности силуэту новинки добавляют выраженные почти прямоугольные формы. Кроме того, сообщается, что в оснащении нового Geely VX11 появятся 1,5-литровый и 1,8-литровый силовые агрегаты мощностью 177 и 184 лошадиные силы соответственно.
Фотографии нового автомобиля попали в Сеть благодаря китайскому Минпромотргу – этот государственный сертификационный орган постоянно публикует в открытом доступе изображения моделей автомобилей, которые еще даже не были представлены официально. Произошло так и с новым Geely VX11, который, как считают эксперты, станет прямым конкурентом южнокорейскому Hyundai Santa Fe, по крайней мере, оба автомобиля обладают относительно одинаковыми габаритами. При этом Geely VX11, вероятнее всего, будет позиционироваться производителем как более бюджетная модель, чем его корейских конкурент.
Автомобиль получил довольно солидную внешность со строгими линиями кузова, которые лишены чрезмерных украшений, а потому выглядит весьма современно. Брутальности силуэту новинки добавляют выраженные почти прямоугольные формы. Кроме того, сообщается, что в оснащении нового Geely VX11 появятся 1,5-литровый и 1,8-литровый силовые агрегаты мощностью 177 и 184 лошадиные силы соответственно.