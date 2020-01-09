Единственный экземпляр карабина Калашникова-Петрова показали на видео





О самых важных особенностях карабина системы Калашникова-Петрова на показанном видеоролике рассказал эксперт Руслан Чумак. По его словам, потребность в оружии такого типа возникла в самом начале 40-х годов минувшего столетия. Так, уже в 1943 году был создан новый патрон, под который потребовалось разработать новое оружие. Эту задачу поставили сразу перед несколькими конструкторами, в том числе и перед сержантом Михаилом Калашниковым, который к тому моменту как раз завершил работу над новым ручным пулеметом.Всего в течение нескольких месяцев, ближе к концу 1944 года и был создан новый карабин, испытания прошли годом позднее. Самыми оригинальными решениями в нем стали пачечная зарядка по примеру американской винтовки М1, а также система запирания, которая благодаря своей высокой надежности впоследствии перекочевала во многие образцы стрелкового оружия от Калашникова.