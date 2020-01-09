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Ясновидящая Саона: "Брака Кафельниковой и Фараона в их жизни быть не должно"

Распространяемые слухи о предстоящей свадьбе Алеси Кафельниковой недавно подтвердились. В то же время, ясновидящая Саона считает, что союза между моделью и Фараоном в их жизни быть не должно.
Ясновидящая Саона: "Брака Кафельниковой и Фараона в их жизни быть не должно"

Новая публикация Алеси Кафельниковой в соцсети Instagram спровоцировала большое количество слухов. В частности, наблюдательные подписчики заметили на пальце кумира обручальное кольцо. Сама модель позднее подтвердила факт того, что она выходит замуж. Её личная жизнь с рэп-исполнителем Фараоном пестрит противоречивой информацией, которая не позволяет с точностью говорить об их помолвке. В то же время дочь известного теннисиста ранее улетела отдыхать с музыкантом, также известным как Глеб Голубин.

Необычным оказалось заявление именитой ясновидящей Саоны о будущем звездной пары. По исключительному мнению таролога, несмотря на заключение брака в 2020 году, их скоропостижный развод не заставит себя ждать. Экстрасенс утверждает, что роман модели и рэпера "выглядит мимолетной страстью, которая находится на уровне сексуальной привязки". Сложившаяся ситуация приведет к тому, что Саона описала как "брак, которого вообще в их жизни быть не должно".

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:52

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