От аккаунта в поддержку Анастасии Заворотнюк стремительно отписываются пользователи Сети





Осенью прошлого года стало известно о болезни Анастасии Заворотнюк и в связи с этим в интернете начали распространяться различные слухи. Чтобы избежать сплетен, близкие люди знаменитости решили создать Instagram-аккаунт для ее поддержки. Родные публикуют там архивные фотографии и видео Анастасии Заворотнюк, а также опровергают некоторые слухи о ее состоянии здоровья. Но последняя новость на данной странице была опубликована больше недели назад и многие пользователи решили не беспокоить актрису и ее родных вопросами. Они просто отписались от аккаунта. В среднем за сутки блог теряет около 500 подписчиков.При этом преданные поклонники Анастасии Заворотнюк не перестают оставлять положительные комментарии под старыми постами. Они желают актрисе скорейшего выздоровления, улыбок и возвращения на телеэкраны.