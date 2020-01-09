Звезда "Дом-2" Захар Саленко ревнует Яну Шафееву к Александру Ботнарю
Звезду скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Захара Саленко в прямом смысле слова довели до слез. Молодой человек расплакался прямо во время общего собрания. Как оказалось, причина кроется в том, что ему не нравится поведение Яны Шафеевой, которая с легкостью принимает ухаживания Александра Ботнаря.
Яна Шафеева и Захар Саленко расстались всего несколько недель назад, но парень никак не может забыть и отпустить свою бывшую возлюбленную. В итоге Захару Саленко совсем не понравилось, что еще совсем недавно Яна клялась, что любит его по-настоящему, а теперь девушка принимает ухаживания со стороны коллеги по телестройке Александра Ботнаря.
По словам Захара Саленко ранее Яна Шефеева говорила ему о своих серьезных чувствах, а также отмечала, что хочет от него детей. Теперь непонятно, как она могла совсем недавно говорить одно, а в итоге поступает по-другому.
Как утверждает сама Яна, они с Александром общаются сейчас как друзья. Также девушка подчеркивает, что ее никто не трогал, а Ботнарь помог ей вправить позвоночник.
Яна Шафеева и Захар Саленко расстались всего несколько недель назад, но парень никак не может забыть и отпустить свою бывшую возлюбленную. В итоге Захару Саленко совсем не понравилось, что еще совсем недавно Яна клялась, что любит его по-настоящему, а теперь девушка принимает ухаживания со стороны коллеги по телестройке Александра Ботнаря.
По словам Захара Саленко ранее Яна Шефеева говорила ему о своих серьезных чувствах, а также отмечала, что хочет от него детей. Теперь непонятно, как она могла совсем недавно говорить одно, а в итоге поступает по-другому.
Как утверждает сама Яна, они с Александром общаются сейчас как друзья. Также девушка подчеркивает, что ее никто не трогал, а Ботнарь помог ей вправить позвоночник.