Toyota построит город будущего для ученых у подножия японского вулкана Фудзи
Японская компания Toyota планирует построить у подножия японского вулкана Фудзи целый город, который получит название Woven City. Проект строительства футуристического города для ученых был впервые показан представителям концерна в рамках выставки CES 2020.
Площадь города, согласно этому проекту, составит 0,71 квадратных километра. Населенный пункт получит автономную энергетическую систему, которая основана на экологичных технологиях и возобновляемых источниках. Основные мощности планируется получить от специальных электрохимических генераторов, в качестве топлива будет использоваться водород и кислород, вернее энергия, выделяемая при их соединении. Побочным эффектом такого процесса станет производство чистой воды. Вспомогательное электроснабжение города планируется обеспечить с помощью солнечных панелей на крышах строений, но о том, будет ли водород для функционирования всех систем города производиться на месте, или его хотят завозить извне, в компании не уточнили.
Сам же Woven City станет городом для исследователей и ученых, которые специализируются на робототехнике, ИИ, алгоритмах машинного обучения, автоматизации, умных домах и индивидуальной мобильности. Кроме того, здесь же появится масштабная испытательная площадка для новых образцов техники, создаваемых в пределах нового города будущего.
Площадь города, согласно этому проекту, составит 0,71 квадратных километра. Населенный пункт получит автономную энергетическую систему, которая основана на экологичных технологиях и возобновляемых источниках. Основные мощности планируется получить от специальных электрохимических генераторов, в качестве топлива будет использоваться водород и кислород, вернее энергия, выделяемая при их соединении. Побочным эффектом такого процесса станет производство чистой воды. Вспомогательное электроснабжение города планируется обеспечить с помощью солнечных панелей на крышах строений, но о том, будет ли водород для функционирования всех систем города производиться на месте, или его хотят завозить извне, в компании не уточнили.
Сам же Woven City станет городом для исследователей и ученых, которые специализируются на робототехнике, ИИ, алгоритмах машинного обучения, автоматизации, умных домах и индивидуальной мобильности. Кроме того, здесь же появится масштабная испытательная площадка для новых образцов техники, создаваемых в пределах нового города будущего.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:16