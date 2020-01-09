Toyota построит город будущего для ученых у подножия японского вулкана Фудзи





Площадь города, согласно этому проекту, составит 0,71 квадратных километра. Населенный пункт получит автономную энергетическую систему, которая основана на экологичных технологиях и возобновляемых источниках. Основные мощности планируется получить от специальных электрохимических генераторов, в качестве топлива будет использоваться водород и кислород, вернее энергия, выделяемая при их соединении. Побочным эффектом такого процесса станет производство чистой воды. Вспомогательное электроснабжение города планируется обеспечить с помощью солнечных панелей на крышах строений, но о том, будет ли водород для функционирования всех систем города производиться на месте, или его хотят завозить извне, в компании не уточнили.Сам же Woven City станет городом для исследователей и ученых, которые специализируются на робототехнике, ИИ, алгоритмах машинного обучения, автоматизации, умных домах и индивидуальной мобильности. Кроме того, здесь же появится масштабная испытательная площадка для новых образцов техники, создаваемых в пределах нового города будущего.