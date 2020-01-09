Отец певицы Маши Кольцовой заблокировал профили дочери в соцсетях после второго "исчезновения"

Известная поп-исполнительница Маша Кольцова несколько месяцев наслаждалась общением с собственным отцом, которого не видела около 25 лет. Идиллия продолжалась недолго, о чем свидетельствует эмоциональный пост звезды на веб-платформе Instagram. 30-летняя певица поделилась новостью о том, что её родитель прервал контакт и заблокировал её профиль в нескольких соцсетях. По словам Кольцовой, днями ранее она решила проверить сообщения от отца, которому отправила новогоднее поздравление. Оказалось, что он прочитал письмо и "исчез" во второй раз.Грустная ситуация вызвала небывалый резонанс среди поклонников знаменитости, которые тоже поделились аналогичными историями о неблагонадежных родителях и выразили сочувствие кумиру. Стоит отметить, что некоторые комментаторы встали на защиту биологического отца, которого якобы вынудили прекратить общение его текущая семья. В ответ на эти предположения Кольцова возразила таким образом: "Дать дочери надежду спустя столько лет и снова выкинуть ее из своей жизни. Зачем так делать?". По её мнению, подобное поведение вырабатывает у покинутых дочерей недоверие к мужчинам и вгоняет их в депрессию.