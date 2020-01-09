«Сплошной фотошоп»: В Сети раскритиковали фото Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Накануне Максим Галкин разместил фото, сделанное на традиционном рождественском ужине. На кадре с гостями запечатлена Алла Пугачёва и ее супруг. Примадонна одета в коричневые брюки и черную блузку. Свой образ она дополнила броским макияжем и пышной прической. Максим Галкин надел темные джинсы и рубашку с нашивками в виде красных роз. Фотография сделана на фоне наряженной елки. В комментарии телеведущий поблагодарил друзей за гостеприимство.Пользователи Сети отреагировали моментально. Они обратили внимание, что Алла Пугачева выглядит неестественно. Некоторые написали, что снимок сильно обработан фотошопом. Другие отметили, что не сразу узнали Примадонну, поскольку она "не похожа на себя". Несмотря на критику со стороны некоторых пользователей, пост Максима Галкина набрал почти 560 000 лайков.