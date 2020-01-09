Катя Гордон поделилась мыслями о секрете успеха в шоу-бизнесе

Новая и откровенная публикация Кати Гордон в соцсети Instagram вызвала неоднозначную реакцию у поклонников журналистки. Последняя решила раскрыть свое видение относительно пути к славе в российском медиа-пространстве. По словам телеведущей, многие знаменитые исполнители современности выступали как отдельные артисты, а не члены коллектива. Благодаря самодостаточности и рвению к признанию слушателя, звезды добились успеха, в отличие от "групп-однодневок".Катя Гордон считает, что многие молодые певцы "загораются на пару лет", но впоследствии их "поглощают" более крупные бренды. В качестве позитивного примера правозащитница привела Виктора Цоя, Аллу Пугачеву и Земфиру, которые смогли завоевать свое место в отечественной эстраде собственными усилиями и без заискиваний перед коллегами. Кроме прочего, Гордон нелестно отозвалась об амбициях Светланы Лободы, которая якобы "провозгласила себя второй Примадонной". Бывшая жена Александра Гордона аргументирует свое мнение "малым вкладом в историю музыки" экс-участницей группы "ВИА Гра".