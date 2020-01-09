Ученые из Сингапура назвали грибы самым эффективным продуктом для профилактики деменции





Годные к употреблению грибы содержат не только большое количество антиоксидантов, витаминов и белка, но и вещества, позитивно влияющие на ЦНС и умственные способности человека. Новые данные, собранные исследователями из Национального университета Сингапура, доказали эффективность их борьбы с умеренным когнитивным нарушением, что существенно снижает риск развития деменции в позднем возрасте. Ученые обнаружили в ходе эксперимента с участием 600 участников в возрасте от 60 лет и более, что те люди, которые ели более двух порций грибов в неделю, на 57% процентов реже имели проблемы с памятью либо мышлением.Основной принцип пользы грибов состоит в наличии высокого уровня соединения, известного как эрготионеин. Субстанция действует как антиоксидант и противовоспалительное средство, защищая клетки мозга от повреждения. Известно, что это вещество не синтезируется внутри организма людей, а поступает в него с продуктами. Его действенность подтвердилась после включения в рацион пожилых участников исследования вешенок, белых грибов, шиитаке и шампиньонов в сушеном, свежем и консервированном виде. Рекомендуемой еженедельной порцией для профилактики деменции эксперты назвали около 300 грамм этого полезного продукта.