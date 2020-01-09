Шоуранер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич рассказала о втором сезоне проекта

Телесериал «Ведьмак» стал весьма популярным среди зрителей, хотя многие критики оставили о нем негативные отзывы. Недавно в интернете прошла сессия, в которой участвовала Лорен Шмидт Хиссрич, ответившая на вопросы фанатов. Шоуранер «Ведьмака» рассказала, что съемочная группа не спешит выпускать продолжение телесериала. Некоторые пользователи Сети отметили, что в линейности повествования «Ведьмака» можно запутаться. Лорен Шмидт Хиссрич сообщила, что во втором сезоне сериала данную оплошность устранят.Шоуранер «Ведьмака» отметила, что поклонников ждет новый дизайн костюмов и брони, поскольку некоторые телезрители были недовольны доспехами воинов с империи Нильфгаарда. Также у проекта будет новый постановщик боевых сцен.