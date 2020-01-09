Звезда «Дом-2» Ирина Пингвинова просит 900 тысяч рублей на лечение зубов





Стоит отметить, что Ирина Пингвинова довольно часто ходит в косметические кабинеты, а вот визитов к врачу девушка избегает. Пользователи социальных сетей советуют ей довести свою улыбку до полного совершенства. В пример Ирине Пингвиновой ставят Алену Рапунцель, которая сделала себе идеальные зубы.Долгое время Пингвинова никак не комментировала ситуацию. Теперь же выяснилось, что все дело в деньгах, и как только у нее появится необходимая сумма, то она готова исправить прикус. Однако теперь участница написала, что если ей дадут 900 тысяч рублей, то она точно сделает себе зубы.Пользователей интернета ответ молодой особы шокировал. Большинство из них не поймет, а откуда взялась настолько астрономическая сумма, чтобы просто пролечить полость рта.