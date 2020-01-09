Ученые: Зеленый чай предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний





Ученые провели масштабное исследование, в ходе которого было изучено состояние здоровья более 100 тысяч людей, которые не сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами и онкологией. Анализируя их образ жизни и привычки, специалисты выяснили, что употребление зеленого чая оказывает позитивное воздействие на здоровье. Риски развития сердечно-сосудистых заболеваний у любителей этого напитка были ниже на 22%, а смертность в этой группе в целом была ниже на 15%.Среди всех испытуемых 49% предпочитали зеленый чай, 8% больше любили черный сорт этого напитка, а остальные выбирали питье с ароматизаторами. Именно первый из вышеперечисленных напитков оказался самым полезным для здоровья. Специалисты связывают это с высоким содержанием антиоксидантов. Эксперты рекомендуют добавлять в зеленый чай молоко, поскольку это увеличивает целебный эффект.