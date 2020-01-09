«32 года вместе»: Марина Юдашкина поздравила мужа с медной свадьбой

Марина Юдашкина показала фанатам два сюжета. На первом запечатлена она, Валентин Юдашкин и их внуки Анатолий и Аркадий. На втором снимке Марина Юдашкина в ярко-красном платье стоит рядом с супругом, одетым в смокинг. В комментарии к посту в социальной сети Instagram возлюбленная модельера поблагодарила дочь Галину за внуков. Также Марина Юдашкина написала: «Дорогой Валечка! Поздравляю нас с нашей датой 32 года вместе». Она рассказала, что им прошлось пройти не мало дорог, отметив, что основными ценностями в семье Юдашкиных являются искренность, любовь, понимание и поддержка друг друга.Подписчики поздравили знаменитую пару с медной свадьбой и пожелали им счастья, здоровья и благополучия. Фанаты написали, что считают Марину и Валентина Юдашкиных "самой красивой парой в шоу-бизнесе".