АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Тимати проиграл дочери Алисе в «Камень, ножницы, бумага» и сбрил бороду

Тимати проиграл дочери Алисе в «Камень, ножницы, бумага» и сбрил бороду. Видео об этом он разместил на своей странице в Instagram. Подписчики отметили, что рэпер с усами напоминает им Пабло Эскобара.
Тимати проиграл дочери Алисе в «Камень, ножницы, бумага» и сбрил бороду

Шуточный спор между Тимати и его дочерью Алисой, которой всего пять лет, стоил ему бороды. Рэпер предложил ребенку сыграть в игру «Камень, ножницы, бумага». В случае победы музыканта, девочка вместо мультиков должна была бы посмотреть выбранное им кино. Однако Алисе удалось обыграть отца, которому пришлось сбрить густую растительность.

Процесс бритья Тимати запечатлел на видео. Усы артист решил оставить, поскольку в договоре о них речи не было. Увидев себя в новом образе рэпер не удержался и рассмеялся. Подписчики тоже подхватили настроение кумира и стали сравнивать его с мексиканцем или Фредди Меркьюри. Некоторые пошутили, что с Алисой опасно иметь дело.

Некоторые знаменитости также отреагировали на публикацию. Очень понравился новый образ Тимати Филиппу Киркорову, Эмину Агаларову, артистам лейбла Black Star Натану и Моту.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Милла Йовович поправилась на 22 кг из-за…
Дочь Ленни Кравица Зои обнажилась для обложки модного журнала…
Жительница Ростова пожаловалась на странных насекомых, упавших с купленной к Новому году…
В Канаде обнаружили "кладбище" автомобилей…
Тина Канделаки: "Фильму «Холоп» удалось добиться успеха благодаря сюжету о «зарвавшемся мажоре" и игре…
"Хруст в суставах или покраснение кончиков пальцев": Состояние рук может свидетельствовать о различных…
Лунное затмение 10 января: Чего следует остерегаться людям в этот…
Стало известно, насколько подорожает бензин в России в 2020…
ЦБ РФ опровергает сообщения о взрыве баллона с газом в своем…
«Вы едите воздух?»: Ким Кардашьян высмеяли в Сети из-за содержимого…
Ученые из США разработали метод борьбы с раком с помощью…
Илья Авербух высоко оценил выступление Медведевой в своем шоу «Волшебник страны…
В Петербурге из-за трупа на балконе на соседей два года падали…
«У нас пополнение в семье»: Ведущую «Дом-2» Ксению Бородину и Курбана Омарова поклонники поздравили с набранными…
Медики рассказали об опасности хламидиоза для…
Гарик Сукачев отправился с супругой на отдых в…
Минобороны: Россия в 2020 году завершит разработку лазерного…
"Сразу минус 10 лет": Иван Ургант кардинально сменил…
Компания Samsung отказалась от важной функции в Galaxy…
Новый худрук «Современника» Виктор Рыжаков рассказал об отношениях с Галиной…
Елена Яковлева рассказала, как едва не утонула в море на отдыхе в…
Звезду «Дом-2» Тату Блюменкранц осудили за «голое» видео с дочерью из…
Компания «Яндекс» может стать мобильным…
Сейсмологи раскрыли загадку подземного гула, который был слышен во всем…
Анастасия Решетова заявила, что у ее сына Ратмира Юнусова "не будет шанса…
Ученые: Ожирение редко является следствием генетической…
Футболист Дмитрий Тарасов поедет на сборы с…
Hisense представила смартфон с уникальным цветным E-Ink…
Поклонники Юрия Антонова едва узнали появившегося на публике постаревшего…
Ученые раскрыли загадку свечения из глаз пациентов во время лучевой…
Китайцы испытали в США беспилотное летающее…
Жена Константина Эрнста растерялась после вопроса Ивана Урганта о…
Американский астрофизик Рон Маллет закончил работу над формулой для создания машины…
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин получил тяжелую…
Сергей Шнуров с сарказмом отозвался о фильмах «Вторжение» и «Союз…
Отдыхающая на Сейшельских островах Анна Семенович обходится без макияжа и…
«Бородину вместо Борисова»: Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов об дискриминации участников…
Газу быть: Россия достроит «Северный поток-2»…
В Йеллоустонском парке ученые нашли питающиеся грязью и "дышащие" электричеством…
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о гонораре бывшей жены Джигарханяна на Первом…
Просмотреть все новости