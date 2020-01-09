Тимати проиграл дочери Алисе в «Камень, ножницы, бумага» и сбрил бороду

Шуточный спор между Тимати и его дочерью Алисой, которой всего пять лет, стоил ему бороды. Рэпер предложил ребенку сыграть в игру «Камень, ножницы, бумага». В случае победы музыканта, девочка вместо мультиков должна была бы посмотреть выбранное им кино. Однако Алисе удалось обыграть отца, которому пришлось сбрить густую растительность.Процесс бритья Тимати запечатлел на видео. Усы артист решил оставить, поскольку в договоре о них речи не было. Увидев себя в новом образе рэпер не удержался и рассмеялся. Подписчики тоже подхватили настроение кумира и стали сравнивать его с мексиканцем или Фредди Меркьюри. Некоторые пошутили, что с Алисой опасно иметь дело.Некоторые знаменитости также отреагировали на публикацию. Очень понравился новый образ Тимати Филиппу Киркорову, Эмину Агаларову, артистам лейбла Black Star Натану и Моту.