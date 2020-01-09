Милла Йовович поправилась на 22 кг из-за беременности
Милла Йовович с нетерпением ожидает рождения третьего ребенка и признается, что беременность негативно отразилась на её фигуре. Недавно в Сети появились фотографии актрисы, которая поправилась на 22 кг.
Всего через несколько недель семью Миллы Йовович и Пола Андерсона осчастливит рождение третьей дочери. Последние дни беременности даются с трудом 43-летней актрисе, которая жалуется на существенную прибавку в весе и тяжесть передвижения. Теперь папарацци удалось сфотографировать сильно изменившуюся звезду "Пятого элемента", когда она прогуливалась вместе с родными. Многие поклонники отмечали уставший вид Йовович, но пожелали ей удачи с будущими родами.
Днями ранее кинозвезда призналась, что набрала около 22 кг лишнего веса за все время пребывания в интересном положении. Она с юмором отмечает, что существенным плюсом оказалось увеличение груди. Напоминаем, что помимо будущего ребенка Йовович воспитывает еще двух дочерей - 13-летнюю Эву и 5-летнюю Дашиэл. Оба ребенка родились в браке актрисы с знаменитым режиссером Полом Андерсоном, семейная жизнь пары началась еще в 2009 году.
Всего через несколько недель семью Миллы Йовович и Пола Андерсона осчастливит рождение третьей дочери. Последние дни беременности даются с трудом 43-летней актрисе, которая жалуется на существенную прибавку в весе и тяжесть передвижения. Теперь папарацци удалось сфотографировать сильно изменившуюся звезду "Пятого элемента", когда она прогуливалась вместе с родными. Многие поклонники отмечали уставший вид Йовович, но пожелали ей удачи с будущими родами.
Днями ранее кинозвезда призналась, что набрала около 22 кг лишнего веса за все время пребывания в интересном положении. Она с юмором отмечает, что существенным плюсом оказалось увеличение груди. Напоминаем, что помимо будущего ребенка Йовович воспитывает еще двух дочерей - 13-летнюю Эву и 5-летнюю Дашиэл. Оба ребенка родились в браке актрисы с знаменитым режиссером Полом Андерсоном, семейная жизнь пары началась еще в 2009 году.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:54